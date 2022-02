Oficjalnie: Mistrzowie olimpijscy rezygnują z występu na MŚ w Rosji! FIVB ma wielki problem

Od czwartkowego poranka trwa agresja Rosji na Ukrainę. Niemal na całym terenie państwa ukraińskiego trwają walki z najeźdźcą, a rosyjskie bomby spadają nie tylko na cele wojskowe, ale także cywilne. Rozgrywki sportowe zeszły na daleki plan, ale w związku z wojną na Ukrainie kolejne światowe i krajowe federacje zmuszone są do podejmowania decyzji odnośnie kolejnych wydarzeń sportowych.

CEV podjął decyzję ws. Rosjan. Użyto kuriozalnego określenia. Wiemy, co z meczem ZAKSY

Francja nie zagra w Rosji

Światowa federacja siatkówki (FIVB) bez zmian przygotowuje się do sierpniowych mistrzostw świata w Rosji. - FIVB ściśle współpracuje z rosyjską federacją siatkówki i komitetem organizacyjnym w ramach przygotowań do różnych imprez siatkówki i siatkówki plażowej, które mają się odbyć w kraju. Wszystkie przebiegają zgodnie z planem" - czytamy w oświadczeniu FIVB.

Teraz decyzję co do występu na mundialu w Rosji podjęli Francuzi, aktualni mistrzowie świata.

- Bezpieczeństwo naszych współobywateli jest dla nas priorytetem i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić je podczas krajowych czy międzynarodowych zawodów. W tym kontekście i na tym etapie, Francja nie weźmie udziału w mistrzostwach świata, jeśli jej organizacja zostanie utrzymana w Rosji – powiedział Eric Tanguy, prezes Francuskiej Federacji Siatkówki.

Tanguy dodał też, że odwołane zostały podróże francuskich sportowców i drużyn grających w europejskich pucharach na Ukrainie i w Rosji.

Mistrzostwa świata w siatkówce zaplanowane są w dniach 26 sierpnia-11 września. Turniej gościć ma dziesięć miast: Moskwa, Petersburg, Kaliningrad, Jarosław, Kazań, Ufa, Jekaterynburg, Nowosybirsk, Kemerowo i Krasnojarsk.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W pierwszej fazie turnieju Polacy zagrają w grupie C w Nowosybirsku. Naszymi rywalami będą: Bułgaria, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Biało-czerwoni bronić będą tytułu mistrza świata, który wywalczyli w 2014 roku na turnieju w Polsce. Nasi zawodnicy obronili go przed czterema laty w trakcie turnieju we Włoszech i Bułgarii.