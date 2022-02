FIVB wydała oficjalne oświadczenie ws. MŚ w Rosji. Nie widzi żadnego problemu

"FIVB ściśle współpracuje z rosyjską federacją siatkówki i komitetem organizacyjnym w ramach przygotowań do różnych imprez siatkówki i siatkówki plażowej, które mają się odbyć w kraju. Wszystkie przebiegają zgodnie z planem" - czytamy w oświadczeniu FIVB dla agencji Reutera.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow kontra maszyna "bokser". Coś niebywałego

"Chociaż FIVB uważa, że sport zawsze powinien pozostawać oddzielony od polityki, to ściśle monitorujemy sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczestników naszych wydarzeń. To jest naszym najwyższym priorytetem" - dodali.

FIVB nie planuje zmiany gospodarza mistrzostw świata

Światowa federacja siatkówki nie odpowiedziała na najważniejsze z pytań, dotyczących organizacji mistrzostw świata. FIVB nie zadeklarowała, czy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, planuje zmianę organizatora turnieju.

Kompromitacja UEFA. Pieniądze ponad ludzkie życie. Skandal, żenada i hańba

Mistrzostwa świata w siatkówce odbędą się w dniach od 26 sierpnia do 11 września. Turniej gościć ma 10 miast: Moskwa, Petersburg, Kaliningrad, Jarosław, Kazań, Ufa, Jekaterynburg, Nowosybirsk, Kemerowo i Krasnojarsk.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W pierwszej fazie turnieju Polacy zagrają w grupie C w Nowosybirsku. Naszymi rywalami będą: Bułgaria, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Nasza drużyna będzie broniła tytułu mistrza świata, który wywalczyła już w 2014 roku na turnieju w Polsce. Nasi zawodnicy obronili go przed czterema laty w trakcie turnieju we Włoszech i Bułgarii.