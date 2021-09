Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Mistrzostwa Europy rozpoczęły się 1 września, Polacy swój pierwszy mecz z Portugalią rozegrają drugiego dnia turnieju (czwartek, 2 września, godz. 17.30). Mistrzostwa odbędą się w czterech krajach (Polska, Finlandia, Czechy, Estonia), a siatkarze Vitala Heynena są jednym z ich faworytów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polacy wszystkie mecze zagrają u siebie: fazę grupową w Krakowie, a ewentualną fazę pucharową w Gdańsku i w Katowicach. Impreza będzie szeroko relacjonowana na łamach serwisu Sport.pl. Redakcja postanowiła pójść o krok dalej w kibicowaniu naszym i przy okazji turnieju zorganizować prospołeczną akcję specjalną „Stroje za asy".

Za każdy as serwisowy w wykonaniu polskich siatkarzy Sport.pl ufunduje trzy komplety strojów siatkarskich. Trafią one do specjalnej puli, z której po turnieju zostaną rozdzielone między kilkanaście drużyn młodzieżowych, męskich i żeńskich. Dodatkowo, wybrana przez redakcję drużyna zdobędzie nagrodę główną - lekcję siatkówki z legendą tego sportu Krzysztofem Ignaczakiem, byłym reprezentantem Polski i mistrzem świata z 2014 roku.

Łotysze zszokowali siatkarski świat! Sensacja na otwarcie mistrzostw Europy

Częścią akcji „Stroje za asy" będą także liczniki asów. Sport.pl uruchomi je w internecie oraz na wielkoformatowych nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. To kolejna akcja serwisu, w ramach której redakcja uruchamia specjalny licznik. Wiosną działał „Licznik rekordu", dzięki któremu można było śledzić informacje o strzeleckich wyczynach Roberta Lewandowskiego oraz jego kolejne gole w pogoni za rekordem Gerda Muellera.

- Siatkarscy mistrzowie świata są idolami wielu polskich kibiców, a szczególnie dzieci, które zaczynają grać w siatkówkę i trenować w klubach - mówi Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl. - Chcieliśmy nadać odbywającym się w Polsce Mistrzostwom Europy dodatkowego wymiaru. Dzięki naszej akcji idole w pewnym sensie będą mogli zrobić coś dla swoich potencjalnych następców, a radość kibiców z każdego punktu zdobytego asem serwisowym będzie większa, bo skorzystają dzieciaki z mniej zamożnych klubów - dodaje Cegliński.

Katastrofa Rosji w drugim secie ćwierćfinału siatkarskich ME. Ile?!

Akcja "Stroje za asy" potrwa od 2 do 19 września br., kiedy to w katowickim Spodku zakończą się Mistrzostwa Europy. Jej podsumowanie i ogłoszenie laureatów pojawią się w turniejowych analizach na Sport.pl, m.in. w programie „Sekcja siatkarska". Im więcej asów, tym więcej strojów, dlatego cały Sport.pl trzyma kciuki za skuteczność naszych reprezentantów.

Redakcja Sport.pl