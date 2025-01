Absolutna sensacja na MŚ! Trzech gigantów jedzie do domu

To był arcyważny mecz w kontekście awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. Brazylia w przypadku wygranej zapewniała sobie awans, właśnie kosztem Szwecji. Z kolei Skandynawowie musieli wygrać, by potem stoczyć walkę o awans w bezpośrednim meczu z Norwegią. Zdecydowanym faworytem starcia z Brazylią byli Szwedzi, czterokrotni mistrzowie świata (z lat 1954, 1958, 1990, 1999), czwarta drużyna ostatniego mundialu.

Wielka sensacja na MŚ. Trzech gigantów jedzie do domu

Od początku starcie Szwecja - Brazylia miała sensacyjny przebieg. Faworyci mieli wielki problem w ofensywie, a między słupkami rywali kapitalnie spisywał się Rangel Luan da Rosa, który w meczu odbił aż 19 rzutów i miał prawie 50 proc. skuteczność! Do przerwy Brazylijczycy prowadzili już różnicą pięciu bramek.

W drugiej połowie Szwedzi zmniejszyli straty. Odpowiedź Brazylijczyków była jednak niesamowita. Od stanu 20:19 zdobyli cztery bramki z rzędu i było 24:19. Głównie dzięki świetnemu bramkarzowi oraz bardzo dobrej grze w obronie.

Dla Brazylii to pierwszy w historii awans do ćwierćfinału mistrzostw świata! Dotychczas jej najlepszy wynik na tym turnieju to dziewiąte miejsce na mundialu w 2019 roku rozegranym w Niemczech i Danii. Brazylia została też pierwszym krajem z Ameryki Południowej, któremu udało się zdobyć przepustkę do 1/4 finału MŚ.

"Portugalia i Brazylia awansują do ćwierćfinałów z grupy z Hiszpanią, Szwecją i gospodarzami Norwegią na kolejkę przed końcem! To największa niespodzianka w historii mistrzostw świata!" - napisał na portalu X Rasmus Boysen, wielki miłośnik piłki ręcznej.

- Któż by się tego spodziewał, że Brazylia będzie w stanie wygrać ze Szwecją i awansować do ćwierćfinału. Coś niesamowitego, naprawdę coś niebywałego. Brazylia jak najbardziej jednak na to zasłużyła - mówił Tomasz Rosiński, były reprezentant Polski, komentujący mecz w Viaplay.

Awans Brazylii sprawił, że do ćwierćfinału nie awansują trzy europejskie potęgi: Szwecja, Norwegia oraz Hiszpania! Z grupy 3 wychodzą bowiem dwie wielkie sensacje imprezy: Portugalia oraz Brazylia.

Szwecja - Brazylia 24:27 (9:14)

Szwecja: Palicka, Thulin - Carlsbogard 6, Gottfridsson 5, Sandell 4, Nilsson 2, Ekberg 2, Lagergren 2, Johansson 1, Moller 1, Karlsson 1, Schefvert, Edvardsson, Pellas, Wanne.

Brazylia: Rangel Luan da Rosa - Langaro 4, Da Silva 4, Barros 3, Oliveira 3, Borges 3, Da Silva 2, Dupoux 2, Rodrigues 2, Filho 1, Hackbarth 1, Santos 1, De Carvalho 1, Petrus.

