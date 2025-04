Sensacyjny transfer FC Barcelony? Nagle gruchnęły wieści z Niemiec

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że od przyszłego sezonu barwy FC Barcelony będzie przywdziewał Jonathan Tah. Niemieckiemu stoperowi kończy się kontrakt z Bayerem Leverkusen, Katalończycy są nim zainteresowani, a on sam miał wyrazić wolę dołączenia do klubu. Jednak teraz wizja ta nie jest już taka pewna. Jak informuje niemiecki oddział Sky Sports, Tah nadal nie podpisał niczego z Barceloną, a inni giganci już czyhają, by wykorzystać tę sytuację.

Fot. REUTERS/Marcelo Del Pozo Otwórz galerię (3)