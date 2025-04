Flick zdecydował. Oto skład Barcelony na półfinał LM z Interem

FC Barcelona po raz pierwszy od 2019 roku zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Na udział w finale tych rozgrywek, a zarazem triumf w nich czeka z kolei już od 10 lat. Szansa na przełamanie już w najbliższych tygodniach. W środę 30 kwietnia Katalończycy zagrają w pierwszym półfinałowym starciu z Interem Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Flick podjął decyzje. Oto wybrańcy na półfinał z Interem

Klub ze stolicy Lombardii to ostatnia włoska drużyna, która sięgnęła po najważniejsze europejskie trofeum. Dokonała tego w 2010 roku - co ciekawe w półfinale wyeliminowała wówczas Barcelonę (3:1, 0:1). Od tego czasu raz udało jej się dotrzeć do finału. W 2023 roku przegrała jednak z Manchesterem City 0:1 i ostatecznie nie zdobyła trofeum.

Tegoroczny dwumecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Wiadomo, że w obu meczach nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, leczącego kontuzję. Kto zastąpi go w pierwszym spotkaniu w roli środkowego napastnika?

Hansi Flick nie zaskoczył z wyborem składu. Miejsce między słupkami zachował Wojciech Szczęsny, a linię defensywy stworzą Jules Kounde - bohater ostatniego meczu z Realem Madryt oraz Pau Cubarsi, Inigo Martinez i Gerard Martin.

W pomocy zobaczymy Pedriego, Daniego Olmo i Frenkiego De Jonga. Za zdobywanie goli odpowiadać ma tercet Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal, który przeciwko Interowi rozegra swój 100. mecz w katalońskich barwach.

Zapraszamy do śledzenia relacji za pośrednictwem Sport.pl i aplikacji mobilnej.



Oto skład Barcelony na mecz z Interem: