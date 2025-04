Do opinii, że ekipa prowadzona przez Goncalo Feio ma problem z bramkarzami, nie trzeba przekonywać chyba żadnego fana warszawskiej drużyny. Obecny sezon jako numer jeden w jej barwach rozpoczynał Kacper Tobiasz. Według jednych 22-latek to spora nadzieja klubu na dobry transfer. Równocześnie nie brakuje głosów, że to zawodnik pompowany nieco na wyrost, który w rzeczywistości nie dysponuje aż tak wielkim potencjałem, jak postrzegałaby to Legia.

Sam zainteresowany w tym sezonie miał dobre momenty, ale też nie ustrzegał się prostych błędów. Jego pozycja w zespole była niepewna, choć w pierwszym półroczu nie posiadał dobrego konkurenta do miejsca w pierwszej jedenastce, bo za takiego trudno uznać Gabriela Kobylaka.

Sytuacja miała zmienić się w lutym tego roku, gdy do Warszawy przybył Vladan Kovačević. To bramkarz, który wyrobił sobie renomę w Ekstraklasie świetnymi występami w Rakowie Częstochowa, którymi zapracował na transfer do Sportingu Lizbona. W zimowym okienku portugalski klub zdecydował się jednak na jego wypożyczenie.

Wydawało się, że 27-latek bez trudu wygra rywalizację z Tobiaszem, lecz po tym jak wskoczył do bramki, sam zaczął popełniać kardynalne błędy. W efekcie po pięciu ligowych kolejkach Goncalo Feio powrócił do stawiania na Polaka.

Nowy bramkarz w szeregach Legii? Pewne jest jedno - dosłownie góruje nad rywalami

Legia wróciła więc do punktu wyjścia, dlatego Michał Żewłakow postanowił szukać wzmocnienia na tej pozycji. Jak donosi dziennikarz "BalkansSports" Lorenzo Lepore, klub przygląda się Aleksandarowi Vuliciowi.

23-latek obecnie reprezentuje Spartak Subotica, grający w serbskiej Super Lidze. Zespół aktualnie zajmuje 13 miejsce na 16 drużyn w stawce. W przeszłości Vulić występował między innymi w młodzieżowych drużynach Crvenej Zvezdy. W 32 występach w sezonie 2024/2025, 10 razy zachował czyste konto. Największe wrażenie mogą robić jego warunki fizyczne, ponieważ mierzy aż 203 cm wzrostu - o przeszło 10 cm więcej niż Tobiasz i Kovačević.

Jednak aby sprowadzić Serba do Warszawy, Legia będzie musiała wykazać się sporą determinacją. Zgodnie z informacjami Leporte, jego mecze oglądali nie tylko przedstawiciele warszawskiej drużyny, ale też angielskie Leicester, Southampton, szkockie Aberdeen czy szwedzki AIK. W bazie portalu "Transfermarkt" Vulić wyceniany jest na 800 tysięcy euro.