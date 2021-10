PSG uciekło spod topora! Wygrywa po rzucie karnym w ostatnich minutach meczu

PSG znakomicie rozpoczęło sezon Ligue 1. W ośmiu pierwszych spotkaniach zespół Mauricio Pochettino zanotował osiem zwycięstw i pewnie prowadził w tabeli ligi francuskiej. Wręcz wydawało się, że żaden zespół nie będzie w stanie zagrozić paryżanom w odzyskaniu tytułu mistrza Francji. Wtedy przyszła jednak zaskakująca porażka z Rennes.

Tuż po przerwie reprezentacyjnej PSG mierzyło się na własnym stadionie z Angers. Mauricio Pochettino nie mógł skorzystać z kilku podstawowych piłkarzy, m.in. Navasa, Neymara czy Messiego, którzy dopiero w nocy z czwartku na piątek rozgrywali swoje mecze w reprezentacjach. W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej wyglądali goście i po bramce Fulginiego w 36. minucie wydawało się, że są bliscy sprawienia wielkiej sensacji, wygrywając na stadionie PSG.

PSG ucieka spod topora po kontrowersyjnym rzucie karnym!

Po przerwie zespół Mauricio Pochettino wziął się do odrabiania strat. To przyniosło skutek w 69. minucie, gdy Danilo wykorzystał dośrodkowanie Mbappe i doprowadził do wyrównania. Paryżanie nie przestawali atakować, jednak wynik meczu pozostawał bez zmian. W 85. minucie sędzia, po analizie VAR, podyktował rzut karny dla Paryżan za zagranie piłki ręką, choć obrońca Angers został trafiony z niewielkiej odległości. Jedenastkę pewnie jednak wykorzystał Mbappe.

PSG uciekło spod topora i zanotowało dziewiąte zwycięstwo w dziesiątym mecze sezonu. Tym samym pewnie utrzyma prowadzenie w Ligue 1 - jeśli Lens pokona Montpellier, paryżanie nadal będą mieć 6 punktów przewagi nad drugim zespołem.