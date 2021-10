Piękny gol Frankowskiego doceniony! Szturmem wdarł się do Ligue 1 [WIDEO]

Przemysław Frankowski w znakomity sposób rozpoczął przygodę z francuską piłką. Po letnim transferze do RC Lens reprezentant Polski stał się jedną z wyróżniających postaci zespołu, rozgrywając w nim jak dotąd dziewięć spotkań. Znakomitą grę podpiera również pięknymi bramkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Czego oczekuje od Przemysława Frankowskiego trener Sousa?

Znamy ceny biletów na mecz Polaków z Węgrami. Decydujący mecz el. MŚ 2022

Trafienie Przemysława Frankowskiego najpiękniejszym golem września w Ligue 1

W ósmej kolejce Ligue 1 drużyna Frankowskiego mierzyła się na wyjeździe z Olympique Marsylia. Goście po świetnym spotkaniu wygrali 3:2, a drugą bramkę w tym meczu strzelił właśnie reprezentant Polski. 26-latek przyjął piłkę na prawym skrzydle, wdarł się w pole karne i oddał niezwykle precyzyjny, piękny strzał.

Świetna forma we Francji, a także cudowny gol w starciu z zespołem Arkadiusza Milika sprawiły, że reprezentant Polski został wyróżniony. Bramka Frankowskiego w pojedynku z Olympique Marsylia została uznana za najpiękniejszego gola zdobytego na francuskich boiskach we wrześniu.

Niezwykła skuteczność Frankowskiego

Gol na Orange Velodrome był drugim ligowym trafieniem Frankowskiego w tym sezonie. Wcześniej Polak trafił do siatki w niezwykle ważnym domowym meczu z mistrzem kraju Lille. Jego trafienie pozwoliło RC Lens odnieść zwycięstwo 1:0. Dodatkowo 26-latek od początku rozgrywek zanotował już trzy asysty.

Przemysław Frankowski jest wychowankiem Lechii Gdańsk, z której w 2014 roku przeniósł się do Jagielloni Białystok. W styczniu 2019 roku skrzydłowy trafił do MLS i zasilił szeregi Chicago Fire, zanim został sprzedany do RC Lens.

Aż nie chce się wierzyć! Samir Nasri szokuje kilka tygodni po zakończeniu kariery

26-latek znalazł się również wśród powołanych na dwa ostatnie mecze reprezentacji Polski. W spotkaniach z San Marino i Albanią rozegrał łącznie 85 minut.