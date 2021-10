Media: PSG znalazło już następcę Mbappe. Kosmiczna oferta dla gwiazdora

Kylian Mbappe był jednym z głównych bohaterów minionego okna transferowego. Reprezentant Francji był przymierzany do przenosin do Realu Madryt, natomiast finalnie to się nie udało, ponieważ Paris Saint-Germain odrzucało każdą otrzymaną ofertę. Choć sam Francuz zwrócił się do władz Les Parisiens z prośbą o umożliwienie mu zmiany klubu, to ostatecznie został na Parc des Princes.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Media: PSG wytypowało następcę Kyliana Mbappe. Może zarabiać najwięcej w klubie

Portal footmercato.net poinformował, że Erling Braut Haaland znajduje się na szczycie listy życzeń Paris Saint-Germain na letnie okno transferowe w 2022 roku. Norweg ma dostać zgodę na opuszczenie Borussii Dortmund, jeżeli do klubu wpłynie oferta w wysokości 75-90 milionów euro. PSG rozpoczęło rozmowy z Mino Raiolą, który odpowiada za interesy napastnika BVB i liczy na to, że uda mu się namówić zawodnika na transfer do Paryża.

Paris Saint-Germain jest gotowe pójść Erlingowi Brautowi Haalandowi na rękę i oferuje mu dwuletni kontrakt z opcją jego przedłużenia o dodatkowy sezon. Napastnik mógłby zostać też najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie - Haaland inkasowałby pensję w wysokości 38-42 milionów euro za sezon, a w tę kwotę nie są wliczone premie. Zarobki są największym argumentem stojącym po stronie Paris Saint-Germain, a poza nimi o Haalanda zabiega Bayern Monachium, Manchester City czy Real Madryt.

Erling Braut Haaland jest niezwykle skuteczny w sezonie 2021/2022. Napastnik reprezentacji Norwegii ma siedem goli w Bundeslidze i jest liderem klasyfikacji strzelców ex-aequo z Robertem Lewandowskim. Haaland we wszystkich rozgrywkach zdobył 11 bramek i dokonał tego w ośmiu spotkaniach. Kontrakt napastnika z Borussią Dortmund jest ważny do końca czerwca 2024 roku.