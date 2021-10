Pochettino zdradza kulisy transferu Messiego. "Myślałem, że to żart"

Leo Messi stał się bohaterem najgłośniejszego transferu letniego okienka transferowego przenosząc się z FC Barcelony do Paris Saint-Germain. Niemal cały piłkarski świat był zdziwiony, że po tylu latach Argentyńczyk był zmuszony odejść z klubu ze stolicy Katalonii przez gigantyczne problemy finansowe. Ostatecznie Messi zdecydował się przyjąć ofertę od Paris Saint-Germain, z którym się związał umową do końca czerwca 2023 roku.

Pochettino zdradza, jak dowiedział się o transferze Leo Messiego do PSG. "Myślałem, że to żart"

Mauricio Pochettino rozmawiał z hiszpańskim radiem COPE podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej. Szkoleniowiec Paris Saint-Germain zdradził, jak dowiedział się o transferze Leo Messiego klubu ze stolicy Francji. "Wszystko działo się bardzo szybko, więc tu kluczowa była praca Leonardo czy prezesa Al-Khelaifiego. W ciągu dwóch dni udało nam się podpisać najlepszego piłkarza na świecie, a cały świat zakładał, że zostanie w Barcelonie. Leonardo zadzwonił do mnie i powiedział, że jest możliwość sprowadzenia Messiego. Zapytał mnie, co o tym sądzę. Myślałem, że to żart" - powiedział.

Były trener Tottenhamu dodatkowo zdradził, że nie odegrał wielkiej roli w sprowadzeniu Leo Messiego i rozmawiał z piłkarzem chwilę przed jego ogłoszeniem. "Klub nie prosił mnie, aby w jakiś sposób przekonać Messiego do transferu. Rozmawiałem z Leo, zanim podpisał kontrakt, rozmawialiśmy bardzo spokojnie i normalnie. Leo zna Neymara czy Di Marię, więc wiedział, jakim klubem jest Paris Saint-Germain. Z czasem będzie miał tutaj takie liczby, jak podczas gry w Barcelonie" - dodał Pochettino.

Leo Messi jak dotąd rozegrał pięć spotkań w barwach Paris Saint-Germain i zdobył jedną bramkę. Jedyne trafienie Argentyńczyka miało miejsce w meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów (2:0), gdzie uderzył w górny róg bramki strzeżonej przez Edersona po podaniu Kyliana Mbappe.