Gigant szuka nowego zawodnika. Nagle pada: Zalewski

- Mam nadzieję, że zostanie. To ktoś na kogo bardzo liczę. To dobry zawodnik i zawsze ciężko trenuje. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie - mówił niedawno Claudio Ranieri o Nicoli Zalewskim. Reprezentant Polski od tygodni łączony jest jednak z odejściem z AS Romy, a najbardziej zainteresowany sprowadzeniem go jest Olympique Marsylia.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Marcisz z drugim złotem na uniwersjadzie w Turynie! "Miałam bardzo ciężki dzień"

Sensacyjny transfer Nicoli Zalewskiego? Takiego zawodnika szukają mistrzowie kraju

W ostatnich dniach nazwisko Zalewskiego nie pojawiało się w kontekście potencjalnych przenosin do Francji lub pozostania w Rzymie. Niespodziewane wieści przekazał jednak Pasquale Guarro z włoskiego "Calcio Mercato". O reprezentancie Polski wspomniał w kontekście...Interu Mediolan.

Rzekomo mistrzowie Włoch mają naciskać na Tajona Buchanana, by ten jeszcze zimą pożegnał się z klubem. Kanadyjczyk zaliczył zaledwie sześć występów w tym sezonie i raczej nie jest ważny dla Simone Iznaghiego. To oczywiście gracz, który może zagrać na dwóch wahadłach, podobnie jak Zalewski.

W Interze ma panować przekonanie, że jeżeli Buchanan faktycznie odejdzie, to sprowadzenie nowego obrońcy może nie być konieczne. Klub rozważa jednak wiele opcji i przygotowuje się na wszystko. "W przypadku odejścia Buchanana nie jest wykluczone, że Inter mógłby wypożyczyć zawodnika" - donosi Guarro.

"Profil jak Zalewski" - padało na sam koniec informacji od włoskiego dziennikarza. Nie wiadomo jednak, czy chodzi konkretnie o Polaka, czy jednak o zawodnika podobnego do 22-latka. Być może niedługo dowiemy się więcej w tej sprawie.

Gdyby Zalewski faktycznie przeszedł do Interu, to zostałby klubowym kolegą Piotra Zielińskiego. Problem polega jednak na tym, że z ławki AS Romy przeniósłby się na ławkę mistrzów Włoch. Być może za większe pieniądze, ale bez większych perspektyw na grę w mocno obsadzonym zespole.