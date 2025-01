Zieliński zrównany z ziemią we Włoszech. Nie hamowali się

Piotr Zieliński latem po ośmiu latach zamienił Neapol na Mediolan. Końcówka jego kariery w Napoli nie była udana, ale holistycznie przez wiele sezonów był kluczowym zawodnikiem klubu spod Wezuwiusza. Transfer do Interu mógł jawić się jako nowe wyzwanie. Póki co nie można powiedzieć, by w czarno-granatowych barwach grał na miarę talentu.

Zieliński podsumowany. Są zgodni

To był 23. mecz Zielińskiego w Interze Mediolan, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Po raz 15. zagrał w lidze, a po raz trzeci z rzędu na boiskach Serie A znalazł się w podstawowym składzie mediolańczyków. Nie będzie jednak miło wspominać tego spotkania. W 69. minucie zastąpił go Henrikh Mkhitaryan, a włoskie media są zgodne co do jednego. Polak należał do najsłabszych aktorów tego widowiska.

"Wyblakła kopia mezzali podziwianego w Napoli. Słabnąca faza Polaka trwa, a on nie może nawet zbliżyć się do występu Mkhitaryana" - pisze portal sport.virgilio.it. Zieliński został oceniony przez to źródło na 5, a Ormianin, który go zastąpił na boisku, otrzymał 6.

Znacznie gorzej od byłego zawodnika Manchesteru United i AS Romy Zieliński wypada także w podsumowaniu przygotowanym przez włoski Eurosport. "Uczestniczy w dryblingach w sposób jałowy, nie wnosząc inwencji. Zdecydowanie oczekuje się od niego więcej" - podsumowuje portal, przyznając Polakowi notę 5,5 - równie nisko oceniając tylko Federico Dimarco.

"Popisuje się techniką i elegancją, ale nie ma nawet zaufania do siebie" - tak charakteryzuje go fcinternews.it, przyznając mu ocenę 5,5. Niżej - na 5 - oceniając tylko Mehdiego Taremiego.

"Aby przebić się przez obronę Empoli, potrzeba szybkości pomysłów i wykonania. On nie stosuje w praktyce ani tego pierwszego, ani drugiego. Wręcz przeciwnie, powoli obraca się po boisku i powoli rozprowadza piłkę. Rozczarowanie" - komentuje fcinter1908.it, przyznając mu notę 5.

"Na palcach przez całą pierwszą połowę, nieco bardziej w centrum wydarzeń w pierwszych minutach drugiej połowy" - dodaje calciomercato.com, oceniając Polaka na 5,5. Tutto Mercato zauważa, że Zieliński "nie pomaga Interowi płynniej zarządzać piłką" i zasługuje na notę 5.

Według portalu goal.com Zieliński do spółki z Taremim i Stefanem De Vrijem zasłużył na najniższą notę w zespole. Za swój występ otrzymał także 5,5. Włoski Sky Sports ocenił z kolei Zielińskiego na notę 5.

Inter Mediolan, pokonując Empoli przedłużył passę meczów ligowych bez porażki. W trwających rozgrywkach poniósł tylko jedną porażkę - 22 września z Milanem (1:2). Teraz przed mediolańczykami mecz Ligi Mistrzów ze Spartą Praga (22.01), a następnie wyjazdowa potyczka z Lecce (26.01). W tabeli Serie A zespół Simone Inzaghiego zajmuje 2. miejsce. Ma trzy punkty straty do Napoli, ale rozegrał o jedno spotkanie mniej.