Najnowsze wieści ws. transferu Zalewskiego. "Będzie kluczową postacią"

Nicola Zalewski jest wychowankiem AS Romy, a zadebiutował w seniorskiej ekipie w 2021 roku. Od tamtej pory rozegrał dla niej 122 mecze, w których zanotował dwa trafienia oraz dziewięć asyst. Fani mają już jednak go powoli dość, twierdząc, że kompletnie nie pokazuje na włoskich boiskach tego, co w barwach reprezentacji Polski. Trudno temu zaprzeczyć, w związku z czym nasz zawodnik zapewne niedługo będzie zmuszony zmienić pracodawcę.

Nowe wieści ws. Nicoli Zalewskiego. Francuzi mają dla niego konkretną rolę

Od dłuższego czasu spekuluje się, że Zalewski wzbudził zainteresowanie Olympique Marsylia. "Zdolny do gry po lewej i po prawej stronie 22-latek spełnia kryteria profilu pożądanego przez zespół rekrutacyjny" - pisał dziennikarz "Foot Mercato" Sebastien Denis. Gdyby nawet Polak trafił do francuskiego klubu, wcale nie miałby łatwo o regularną grę.

- Na lewej stronie w Marsylii gra Quentin Merlin, który niedawno wrócił po kontuzji i to w niezłym stylu. Pod tym względem nie do końca widzę miejsce, żeby Zalewski od razu zaczął tam grać - mówi Sport.pl Michał Bojanowski, ekspert specjalizujący się w Ligue 1, a prywatnie kibic Olympique Marsylia. Dziennik "Il Messangero" zdradził, że francuski klub przekazał naszemu piłkarzowi, że byłby kluczową postacią tego projektu. Na ten moment nie podjął jeszcze jednak decyzji co do przyszłości.

Zalewski rozegrał w tym sezonie zaledwie 510 minut w Serie A, co nie może go satysfakcjonować. Mimo to liczy na niego trener Claudio Ranieri. - Jeśli chodzi o Zalewskiego, mam nadzieję, że zostanie. To ktoś na kogo bardzo liczę: to dobry zawodnik i zawsze ciężko trenuje. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie - oznajmił.

To może sprawić, że reprezentant Polski nie opuści drużyny już w styczniu, o czym mówi również Fabrice Lamperti z marsylskiego dziennika "La Provence". - Olympique mocno interesuje się Zalewskim, ale nie jestem pewien, czy już teraz, czy w czerwcu, gdy skończy mu się kontrakt - skwitował dla "Przeglądu Sportowego Onet".

AS Roma po objęciu funkcji trenera przez Ranieriego wróciła do dobrej formy. Teraz jest na fali sześciu meczów bez porażki. Po 21. kolejkach zajmuje za to dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 27 pkt ze stratą 12 punktów do zajmującego czwartą, premiującą do Ligi Mistrzów lokatę Lazio.