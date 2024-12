Stało się! Oto nowy trener AC Milan. Głośne nazwisko

AC Milan w niedzielny wieczór zremisował 1:1 z AS Romą w hicie Serie A i najwyraźniej to doprowadziło władze klubu do stanowczych wniosków. Już dzień później oficjalnie pracę stracił Paulo Fonseca, który w Mediolanie pracował od lipca i poprowadził drużynę w zaledwie 24 meczach. "Paulo Fonseca został zwolniony z obowiązków trenera pierwszego zespołu mężczyzn. Klub wyraża wdzięczność Paulo za jego wielki profesjonalizm i życzy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach" - napisano w oficjalnym komunikacie.

AC Milan ma nowego trenera. Znają go wszyscy kibice piłki nożnej

Kibice klubu z Lombardii nie musieli długo czekać na nazwisko nowego trenera. Już tego samego dnia, w poniedziałek 30 grudnia, AC Milan poinformował świat o swojej decyzji. Nowym szkoleniowcem pierwszego zespołu został Sergio Conceicao - rodak Fonseki, który od 30 czerwca pozostawał bezrobotny.

"AC Milan ogłasza, że Sergio Paulo Marceneiro da Conceicao został mianowany Trenerem Pierwszej Drużyny Mężczyzn do 30 czerwca 2026 roku. Klub serdecznie wita Sergio i jego personel, życząc im pełnej sukcesów i spełnienia podróży" - napisano w dość lakonicznym komunikacie na oficjalnej stronie klubu z Mediolanu.

Conceicao jest trenerem dobrze znanym kibicom europejskiego futbolu. Jego poprzednim klubem było FC Porto, z którym pracował od 2017 do 2024 roku, wygrał trzy mistrzostwa Portugalii, cztery krajowe puchary i regularnie wprowadzał zespół do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Przed laty media informowały, że budzi zainteresowania większych firm w Europie, ale ciągle pozostawał w Porto.

Teraz Conceicao podejmie się trudnego zadania ratowania sezonu Milanowi, który bardzo kiepsko rozpoczął rozgrywki. Nowa drużyna Portugalczyka zajmuje dopiero ósme miejsce w Serie A i do lidera traci aż 14 punktów. Z kolei w Lidze Mistrzów mediolańczycy są na 12. lokacie fazy ligowej po czterech zwycięstwach i dwóch porażkach. Oznacza to, że ich awans do fazy pucharowej jest niemal przesądzony i wystarczy utrzymać nie najgorszą dyspozycję.

Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera AC Milan rozegra już 3 stycznia i będzie to prestiżowy półfinał Superpucharu Włoch przeciwko Juventusowi. Portugalski szkoleniowiec ma więc przed sobą niełatwe zadanie, którym jest przygotowanie zespołu do hitu w zaledwie cztery dni.