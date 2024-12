"Żenujący" mecz Polaka we Włoszech. Aż przykro czytać

Inter Mediolan ograł Cagliari 3:0 i wskoczył na pierwsze miejsce w Serie A przed meczami rywali z ligowej czołówki. W drugiej połowie na placu gry pojawili się Mateusz Wieteska i Piotr Zieliński. Pomocnik zagrał krótko, ale jego zespół bez problemów zwyciężył, a obrońca od razu po przerwie zmienił kontuzjowanego Yerry'ego Minę i włosi ocenili go bardzo surowo. "Całą drugą połowę przebywał na boisku Mateusz Wieteska, ale spisał się fatalnie" - pisał z kolei Paweł Matys ze Sport.pl.

Włosi bezlitośni dla Mateusza Wieteski po meczu Cagliari - Inter Mediolan. "Żenujące"

Przy pierwszych dwóch golach Wieteska nie mógł zrobić zbyt wiele, ale trzecie trafienie Interu to jego wina. Polak zagrał piłkę ręką w polu karnym, a z jedenastu metrów nie pomylił się Hakan Calhanoglu, czym ustalił wynik na 3:0. To zdaniem Włochów mocno wpłynęło na ocenę defensora.

"Zastępuje Minę i różnica jest widoczna już od pierwszych minut. Długie ręce, jak u siatkarza, są żenujące, powoduje to rzut karny na 3:0" - napisała "La Gazzetta dello Sport" po występie środkowego obrońcy. Tam też oceniono go na 4,5 w skali od 1 do 10. Powodów do dumy więc nie ma.

Inne media też surowo odniosły się do występu środkowego obrońcy. "Oprócz tego, że cierpiał przy atakach Interu, to spowodował rzut karny. Środkowy obrońca nie mógł mieć gorszego wpływu" - napisało tuttomercatoweb.com i przyznało Wietesce "piątkę" w dziesięciopunktowej skali.

"Z niewybaczalną naiwnością zamknął mecz dla Interu, bo sprokurował rzut karny" - napisano z kolei we włoskim Eurosporcie. Tam również Polak otrzymał notę 4,5. O pół stopnia wyżej przyznał mu portal calciomercato.web. "Zamknął konto Interu, powodując rzut karny na 3:0" - podkreślono w podsumowaniu. Włoskie Sky Sports przyznało Wietesce ocenę pięć, a portal goal.com dał Polakowi notę 4,5. "Wszedł za Minę, co spowodowało upadek drużyny" - napisało lakonicznie drugie ze źródeł.

Niedawno media informowały, że Mateusz Wieteska w zimie może zamienić Cagliari na hiszpański Real Valladolid. Niewykluczone więc, że porażka z Interem była dla Polaka ostatnią w barwach włoskiego zespołu i nie zaliczył on udanego pożegnania.