Wszystko jasne! Juventus podjął decyzję ws. Milika i Szczęsnego

W ostatnim sezonie Serie A Juventusowi udało się zająć trzecie miejsce i wrócić do Ligi Mistrzów, ale strata do mistrzowskiego Interu wynosiła aż 13 punktów. Latem w klubie zaszły spore zmiany. Dotychczasowego szkoleniowca Massimiliano Allegriego zastąpił Thiago Motta, który w poprzednich doprowadził Bolognę do europejskiej elity.

Złe wieści ws. Polaków w Juventusie. Wszystko jasne

Kluczowym etapem przygotowań Juventusu do nowego sezonu jest zgrupowanie w Niemczech, dokładnie w Herzogenaurach, gdzie trenować będą od 20 do 26 lipca. Pod koniec obozu zmierzą się w sparingu z 1. FC Nürnberg. Thiago Motta powołał na to zgrupowanie 26 piłkarzy, ale próżno na tej liście doszukiwać się reprezentantów Polski: Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.

Nie jest tajemnicą, że Juventus z chęcią pozbyłby się polskiego bramkarza z uwagi na jego wysokie zarobki. Jednak transfer do saudyjskiego Al-Nassr upadł, a szanse na przenosiny do Monzy są bardzo nikłe. Zdaniem Calciomercato.com Szczęsny otrzymał jeszcze kilka dni wolnego po Euro 2024, aby czekać na rozwój sytuacji. Z kolei Federico Gatti czy Dusan Vlahović, którzy także uczestniczyli w mistrzostwach Europy, w kadrze się znaleźli. Dużo prostsza jest sytuacja Arkadiusz Milika, która turniej na niemieckich boiskach stracił z powodu kontuzji kolana i wciąż dochodzi do pełni sił.

Kadra Juventusu na zgrupowanie w Niemczech:

Bramkarze : Pinsoglio, Di Gregorio, Perin, Daffara.

: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin, Daffara. Obrońcy : Gatti, Cambiaso, Cabal, Djalo, Savona, Barbieri, Rouhi, Muharemović, Facundo Gonzalez, Comenencia.

: Gatti, Cambiaso, Cabal, Djalo, Savona, Barbieri, Rouhi, Muharemović, Facundo Gonzalez, Comenencia. Pomocnicy : Locatelli, Adzić, Thuram, Miretti, Fagioli, Nicolussi.

: Locatelli, Adzić, Thuram, Miretti, Fagioli, Nicolussi. Napastnicy: Vlahović, Soule, Weah, Hasa, Sekulov, Mbangula.

Pierwszy mecz sezonu 2024/2025 w Serie A Juventus zagra 19 sierpnia u siebie z beniaminkiem Como.