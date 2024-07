Co za słowa z Włoch o Zielińskim. I to od legendy

Piotr Zieliński postanowił nie przedłużać wygasającego z końcem czerwca kontraktu z SSC Napoli i po ośmiu latach spędzonych w tym klubie bez kwoty odstępnego przeniósł się do Interu Mediolan. - Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ dołączyłem do jednej z najlepszych drużyn na świecie. To zaszczyt. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać - powiedział.

Legenda Interu zachwyca się nad Zielińskim. Co za słowa

30-letni pomocnik trafia do aktualnego mistrza Włoch, w którym konkurencja w środku pola jest dość spora. W zeszłym sezonie drugą linię tworzyli Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Davide Fratessi i Henrich Mkhitaryan, ale zdaniem Giuseppe Bergomiego Zieliński nie powinien martwić się o miejsce w składzie. - Nie sądzę, aby taki zawodnik jak Zieliński przychodził, aby siedzieć na ławce rezerwowych. Moim zdaniem ma on na tyle wielką renomę we Włoszech, popartą znakomitymi osiągnięciami sportowymi w Neapolu, że spokojnie powinien sobie poradzić także w Mediolanie - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" legendarny zawodnik Interu, który na swoim koncie ma 507 występów.

- Uważam, że to najlepszy ruch polskiego pomocnika. Przeniósł się do zdecydowanie najlepszej włoskiej drużyny w ostatnich latach - podkreślił. Bergomi bardzo komplementuje i docenia umiejętności polskiego pomocnika. Uważa, że może wnieść do nowego klubu dodatkową jakość. - Przede wszystkim technikę, doświadczenie, umiejętność szybkiej adaptacji. To wybitny pomocnik, który sprawdziłby się w każdym zespole Serie A. Jestem przekonany, że sprowadzając Zielińskiego, Inter wysłał bardzo mocny sygnał, że w przyszłym sezonie interesuje go także walka na międzynarodowej arenie - stwierdził.

Inter Mediolan w ostatniej edycji Ligi Mistrzów odpadł w 1/8 finału po rzutach karnych z Atletico Madryt, ale w 2023 roku dotarł aż do samego finału, w którym uległ 0:1 Manchesterowi City.