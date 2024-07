W Europie budują nową potęgę. Ogłosili sensacyjny ruch

Como to beniaminek najbliższego sezonu Serie A. W poprzednich rozgrywkach drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa zajęła drugie miejsce w Serie B i wróciła na najwyższy poziom po 21 latach. Ostatni raz w Serie A Como grało w sezonie 2002/03.

By nie zlecieć z Serie A, Como rozpoczęło już wzmacnianie drużyny na kolejny sezon. Do klubu dołączyli środkowi obrońcy Alberto Dossena z Cagliari i Marco Curto z Sudtirol, prawy obrońca Peter Kovacik z Podbrezovej, środkowi pomocnicy Ben Lhassine Kone z Torino i Matthias Braunoeder z Austrii Wiedeń, skrzydłowy Gabriel Strefezza z Lecce oraz napastnik Andrea Belotti z Romy.

Niewykluczone, że niedługo z Como zwiąże się też Raphael Varane. Mistrz świata z 2018 r. i wicemistrz świata z 2018 r. był głównym celem transferowym Como i Fabreagasa po tym, jak wygasła jego umowa z Manchesterem United.

Hiszpan namawiał Varane'a na przenosiny do beniaminka Serie A i sporo wskazuje na to, że mu się to udało. Dziennikarz Fabrizio Romano informował, że strony są bardzo blisko porozumienia, a transfer obrońcy powinien zostać zamknięty w ciągu najbliższych dni.

Reina zawodnikiem Como

W czwartek Como ogłosiło jeszcze jeden transfer. Tym razem wybór padł na bramkarza. Do beniaminka Serie A niespodziewanie trafił bardzo doświadczony Pepe Reina. 41-letni bramkarz trafił do Como na zasadzie wolnego transferu z Villarrealu.

Hiszpan podpisał roczny kontrakt. - To bardzo doświadczony zawodnik, który ma mentalność zwycięzcy. Właśnie dlatego bardzo chciałem go w naszej drużynie - powiedział Fabregas. - Dołączam do bardzo ciekawego projektu, który rośnie z sezonu na sezon. Cieszę się, że będę mógł służyć mu swoim doświadczeniem - dodał bramkarz.

W poprzednim sezonie Reina pełnił rolę zmiennika. We wszystkich rozgrywkach zagrał 12 razy, puścił 15 goli, zachował trzy czyste konta. Dla Reiny był to powrót do Villarrealu po blisko 20 latach. Wcześniej Hiszpan grał też w Barcelonie, Liverpoolu, Napoli, Bayernie Monachium, Milanie, Aston Villi oraz Lazio.

Reina to 36-krotny reprezentant Hiszpanii. Co ciekawe, tak samo jak Fabregas, wygrywał Euro 2008 i 2012 oraz mistrzostwa świata w 2010 r. Obaj zawodnicy spotkali się też blisko 30 lat temu w młodzieżowych zespołach Barcelony.

Rozgrywki ligowe Como rozpocznie 19 sierpnia. Zespół Fabregasa już w 1. kolejce zagra prestiżowe, wyjazdowe spotkanie z Juventusem.