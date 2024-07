Legendy Interu zabrały głos ws. Zielińskiego. Co za słowa!

Od dłuższego czasu było pewne, że Piotr Zieliński opuści Napoli. Polak nie przedłużył wygasającego latem kontraktu i przeniósł się za darmo do Interu Mediolan. Niedawno włoski klub oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu pomocnika. - Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ dołączyłem do jednej z najlepszych drużyn na świecie. To zaszczyt. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać - powiedział.

Legendy Interu wychwalają Zielińskiego

Już niedługo Zieliński rozpocznie przygotowania z nowym zespołem. Polak nie będzie miał jednak łatwego zadania w walce o wyjściowy skład, ponieważ w środku pola Interu jest bardzo duża konkurencja. Poza Polakiem w drużynie znajdują się Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Henrich Mchitarjan, Davide Frattesi i Kristian Asllani. Uwagę na to zwrócił Beppe Bergomi, który podkreślił, że transfer Polaka był świetnym ruchem.

- Inter ma bardzo mocny środek pola. Wszyscy radzą sobie znakomicie. Zieliński będzie perfekcyjny, aby dać oddech Mchitarjanowi i potrafi odnaleźć się w różnych fazach gry - powiedział były piłkarz Interu w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport". W podobnym tonie wypowiedział się również inny były zawodnik ekipy z Mediolanu Evaristo Beccalossi.

- Główną misją Simone Inzaghiego będzie jeszcze lepsze rotowanie składem. Inter bardzo wyprzedził rywali, aby pozyskać ważnego, znakomitego zawodnika. Polak będzie miał szansę na odnalezienie się w wyjściowej jedenastce. Myślę, że nie będzie cierpiał z powodu przystosowania się do ustawienia 3-5-2. Jest świetny i potrafi wszędzie się odnaleźć - dodał.

Kolejny były gracz Interu Mediolan Cristiano Zanetti stwierdził, że przybycie Zieli雟kiego jeszcze bardziej zwiększy poziom środka pola zespołu. - Inter będzie miał najlepszy środek pola we W這szech i jeden z trzech najlepszych w Europie - powiedział.

Inter Mediolan rozpoczął już przygotowania do sezonu 2024/2025. Mistrzowie Włoch w środę rozegrali pierwszy mecz towarzyski przeciwko FC Lugano, który wygrali 3:2. Jeszcze w lipcu mediolańczyków czekają mecze między innymi z Pergolettese i Las Palmas.