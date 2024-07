W poniedziałkowe popołudnie piłkarski świat obiegła informacja, że w wieku 33 lat z futbolem postanowił pożegnać się Thiago Alcantara. W ostatnich latach pomocnik był zawodnikiem Liverpoolu, ale w minionym sezonie praktycznie nie grał z powodu kontuzji. I to właśnie nękającego go przez całą karierę urazy pośrednio sprawiły, że postanowił zawiesić buty na kołku.

Robert Lewandowski z życzeniami dla Thiago Alcantary

Thiago na przestrzeni całej kariery grał w trzech klubach - FC Barcelonie, Bayernie Monachium oraz Liverpoolu. W zespole Bawarczyków występował w latach 2013-2020 i niemal przez cały ten czas (od 2014 roku) grał u boku Roberta Lewandowskiego. Obaj wspólnie sięgali m.in. po tryplet w sezonie 2019/2020 (mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów).

Nic więc dziwnego, że Lewandowski zareagował na zakończenie kariery przez zawodnika, z którym przez tyle lat dzielił szatnię w Bayernie Monachium. "Wspaniałe wspomnienia Thiago. Wszystkiego najlepszego na przyszłość!" - napisał polski napastnik w relacji na Instagramie.

Robert Lewandowski o Thiago Alcantarze fot. Instagram @_rl9

Niewykluczone, że obaj panowie niedługo będą współpracować w FC Barcelonie, ale na nieco innej płaszczyźnie. Otóż katalońskie media donoszą, że nowy trener Barcelony - Hansi Flick - widziałby chętnie Thiago w roli swojego asystenta. "Thiago zdaje sobie sprawę z tego, że Flick byłby zachwycony, gdyby dołączył do jego zespołu" - przekazał "Sport".

Thiago Alcantara to prawdziwy kolekcjoner pucharów. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów (po razie z Barceloną i Bayernem) i Klubowe Mistrzostwo Świata. Siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec i czterokrotnie mistrzosto Hiszpanii. Do tego dochodzą dwa Superpuchary UEFA, cztery Puchary Niemiec, dwa Puchary Hiszpanii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarcza Wspólnoty, trzy Superpuchary Niemiec i trzy Superpuchary Hiszpanii. Łącznie są to więc aż 32 trofea w piłce klubowej.