Z Włoch płyną niepokojące wieści ws. Milika. Niestety

W sezonie 2023/2024 Juventus wygrał Puchar Włoch, a rozgrywki Serie A zakończy na trzecim bądź czwartym miejscu. W ostatnim meczu ligi włoskiej "Stara Dama" wygrała u siebie 2:0 z Monzą. Asystę przy trafieniu Federico Chiesy w tym spotkaniu zanotował Arkadiusz Milik.

Po rozstaniu z Massimiliano Allegrim Juventus czeka na ogłoszenie nowego trenerem, którym - jeśli nie wydarzy się żadna piłkarska apokalipsa - zostanie Thiago Motta. Wraz z przyjściem byłego szkoleniowca Bologni na pewno dojdzie do zmian w kadrze turyńskiego zespołu.

Arkadiusz Milik może odejść, żeby zrobić miejsce dla nowego napastnika

A jak w układance Motty może odnaleźć się Arkadiusz Milik? Polski napastnik był ceniony przez Allegriego i to przy jego aprobacie został wykupiony latem z Olympique'u Marsylia. No cóż, wieści przekazane przez "La Gazzetta dello Sport" nie są zbyt pozytywne dla Milika.

Otóż Thiago Motta chce do ataku Juventusu sprowadzić Joshuę Zirkzee, z którym pracował w Bologni. Żeby tak się jednak stało, to najpierw klub musi sprzedać kogoś z dwójki Arkadiusz Milik - Moise Kean. Na kogo padnie? To już zadecydują działacze klubu i nowy szkoleniowiec. Niewykluczone jest także, że obaj zawodnicy opuszczą Juventus.

Może się okazać, że Milik nie będzie jedynym Polakiem, który pożegna się z Juventusem. Klub może opuścić także Wojciech Szczęsny. Dziennik "La Repubblica" przekazał, że Motta nie jest fanem 34-latka i w najgorszym scenariuszu nie jest wykluczone odejście Szczęsnego w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

W zakończonym sezonie Arkadiusz Milik zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty w 36 występach dla Juventusu. W sumie przez dwa lata w barwach turyńskiego zespołu wystąpił w 75 meczach, strzelając w nich 17 goli i notując trzy asysty.