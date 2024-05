Sensacyjne doniesienia. Oto nowy trener Juventusu! "Umowa podpisana"

Chociaż Thiago Motta ma dopiero 41 lat, to w ostatnim czasie stał się jednym z najgorętszych, trenerskich nazwisk młodego pokolenia obok Xabiego Alonso. Były piłkarz FC Barcelony, Atletico Madryt, Genoi, Interu Mediolan i PSG w 2018 roku rozpoczął karierę trenerską. Były rezerwy PSG, była Genoa, była Spezia Calcio, a od września 2022 roku jest Bologna.

Poprzedni sezon Bologna zakończyła na 13. miejscu, ale w tym jest absolutną rewelacją w skali europejskiej piłki i na kolejkę przed końcem sezonu ma szanse na trzecie miejsce w tabeli Serie A. Doskonałe wyniki i gra prezentowana przez zespół Thiago Motty sprawiły, że od dłuższego czasu Juventus rozważał zatrudnienie byłego piłkarza Interu.

Zwolnienie Allegriego, który prezentował zachowanie "niezgodne z wartościami oraz z zachowaniem, jakie muszą przyjąć osoby reprezentujące Juventus" przyspieszyło cały rozwój spraw. Tydzień temu 56-latek pożegnał się z Turynem i władze klubu postanowiły jak najszybciej podpisać umowę z Thiago Mottą.

Bologna potwierdza, że Thiago Motta nie przedłuży kontraktu. Juventus niedługo ogłosi podpisanie umowy

W czwartkowe popołudnie zaczęły pojawiać się we włoskich mediach informacje, że doszło do parafowania umowy między Juventusem a Mottą. Chociaż oficjalnego komunikatu w tej sprawie ciągle nie ma, to wszystko tak naprawdę potwierdził komunikat Bolognii.

"Tego ranka Thiago Motta przekazał klubowi, że nie przedłuży umowy. Z tego powodu Bologna chce podziękować Thiago za jego niesamowitą pracę w klubie oraz życzyć mu powodzenia w przyszłości" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Umowa Motty z Bologną wygasa z końcem czerwca bieżącego roku.

"Przez te dwa lata zaimplementował genialny styl gry. Wraz z zawodnikami zapisał się w historii, awansując do Ligi Mistrzów. Chciałbym, żeby został, ale mogę tylko podziękować mu i jego sztabowi oraz życzyć wszystkiego najlepszego" - przekazał prezes klubu Joey Saputo.

"Umowa została podpisana i wkrótce zostanie ogłoszona" - przekazał Fabrizio Romano na platformie X, dodając słynne "here we go". Poinformował, że Thiago Motta podpisze z Juventusem trzyletni kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

W weekend czego Thiago Mottę ostatni mecz na ławce Bolognii. W 38. kolejce Serie A prowadzony przez niego zespół zagra na wyjeździe z Genoą.