Milik potwierdza dobrą formą. Zobacz jego asystę w meczu Juventusu! [WIDEO]

Po porażce Bolognii 0:2 z Genoą stało się jasne, że Juventus nie może już spaść poza ligowe podium w Serie A. Piłkarze z Turynu przed starciem z Monzą mieli więc duży spokój, a tymczasowy menadżer Paolo Montero mógł nieco zamieszać składem. Przez to na ławce rezerwowych usiadł Wojciech Szczęsny, ale w pierwszym składzie wybiegł Arkadiusz Milik.

Asysta Arkadiusza Milika. Dzięki niemu Juventus napoczął Monzę w ostatniej kolejce Serie A

Milik zastąpił etatowego napastnika Dusana Vlahovicia i wystarczyło mu 26 minut, by wpisać się do protokołu meczowego. Napastnik dobrze pokazał się w środku pola i z jednym z rywali na plecach zdołał obrócić się, a następnie dograć do Federico Chiesy. Reszta to już zasługa kapitalnej dyspozycji Włocha.

Chiesa przejął podanie od Milika i próbował zagrać między nogami rywala. To mu się nie udało, ale utrzymał się przy piłce i dobrym dryblingiem wpadł w pole karne rywali. Tam wyszedł już na czystą pozycję i uderzył mocno lewą nogą w kierunku dalszego słupka. Strzał nie dał szans bramkarzowi rywali i Juventus prowadził 1:0.

Już dwie minuty później Juventus dołożył kolejną bramkę, którą tym razem zdobył Alex Sandro. Dla Brazylijczyka do szczególny moment, ponieważ po sezonie pożegna się on z klubem, w którym spędził ostatnie dziewięć lat. Tym razem asystował Nicolo Fagioli. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Juventusu 2:0.

Milik jeszcze w pierwszej części meczu miał dobrą okazję na strzelenie gola, ale w polu karnym nie zachował zimnej krwi i nie mógł cieszyć się z trafienia. Polak nieźle prezentował się w rozgrywaniu akcji i często uruchamiał kolegów na skrzydłach podaniami z głębi pola. Finalnie został zmieniony w 70. minucie i zakończył sezon 2023/24 z ośmioma golami i dwiema asystami.

Razem z Milikiem boisko opuszczał Alex Sandro, który otrzymał od kibiców owację na stojąco, a od kolegów pożegnalny szpaler. Obrońca odchodzi z Juventusu po 327 meczach i pięciu mistrzostwach kraju.

Po zejściu Polaka i Brazylijczyka nie oglądaliśmy już bramek, a Juventus wygrał spotkanie 2:0 i zakończył rozgrywki na trzecim miejscu w Serie A. Od przyszłego sezonu szkoleniowcem turyńczyków będzie Thiago Motta, czyli dotychczasowy trener czwartej w lidze Bolognii.