Media: Absolutna legenda na wylocie z Juventusu. To już koniec?

Leonardo Bonucci zaczynał karierę w młodzieżówce Interu Mediolan, a do Juventusu trafił z Bari, które w 2010 roku sprzedało go za 15 milionów euro. Początkowo był wielkim rozczarowaniem, ale z czasem stał się legendą. No bo jak inaczej nazwać zawodnika, który w barwach Juve rozegrał 500 meczów, wygrał osiem mistrzostw Włoch, cztery puchary kraju i dwa razy grał w finale Ligi Mistrzów?

No i wraz z Andreą Barzaglim i Giorgio Chiellini tworzył słynny tercet "BBC", który jest uznawany za jeden z najlepszych bloków defensywnych w historii futbolu. Sukcesy miał też w kadrze. W 2012 roku zdobył wicemistrzostwo Europy, a w 2021 roku wygrał ten turniej. Wraz z Chiellinim stworzyli genialną parę, która w finale zatrzymała Anglików.

Ale w karierze Bonucciego też jest skaza

W 2017 roku Leo pokłócił się z Massimiliano Allegrim i opuścił Juventus, choć był wówczas jednym z czołowych stoperów świata. Trafił do Milanu, gdzie zanotował tragiczny sezon. Popełniał błąd za błędem i po sezonie z podkulonym ogonem wrócił do Turynu. Dawnej formy już nie odzyskał, a ostatnie 1,5 roku w jego wykonaniu były wręcz smutne. Cały czas przeszkadzają mu urazy i choć nigdy nie był demonem szybkości, to ostatnio jego zwrotność była jeszcze słabsza.

Bonucciego przede wszystkim podziwiało się za elegancję w grze i za kapitalne rozgrywanie piłki. Jego największym atutem zawsze były długie piłki. Był też świetny w kryciu jeden na jednego, ale w ostatnim czasie coraz częściej uciekają mu napastnicy.

Kontrakt Bonucciego wygasa latem 2024 roku. I jak zapowiedział, wtedy zakończy karierę. Miał jednak nadzieję, że spędzi go w Juventusie, ale wygląda na to, że zaszła duża zmiana.

Koniec Bonucciego w Juve

Włoska dziennikarka Fabiana Della Valle poinformowała, że to koniec Bonucciego w Juventusie.

"Cristiano Giuntoli, nowy dyrektor sportowy Juve, odwiedzili przebywającego na urlopie Bonucciego, by mu osobiście oświadczyć, że nie mieści się w planach klubu i znajdzie się poza kadrą Juventusu. Decyzja jest czysto techniczna i podjął ją trener Allegri" - czytamy.

Z kolei Gianluca Di Marzio, znany włoski dziennikarz, powiedział, że Bonucci ma zamiar w poniedziałek zjawić się w klubie, by osobiście przekonać trenera, by dał mu szansę.