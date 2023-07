Kolejny "odrzut" z Premier League został hitem transferowym Serie A. Oficjalnie

Niespełna cztery lata temu Chelsea kupiła Christiana Pulisica za 60 milionów euro, a teraz sprzedała go do Milanu za trzy razy mniej. Amerykanin związał się czteroletnim kontraktem z półfinalistą Ligi Mistrzów. To już drugi transfer na linii Londyn - Mediolan tego lata.

