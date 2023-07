Media: Piotr Zieliński zgodził się na sensacyjny transfer

Piotr Zieliński nadal nie przedłużył wygasającego z końcem czerwca 2024 r. kontraktu z Napoli, przez co pojawiają się kolejne doniesienia o jego możliwym odejściu. Ostatnio miało się z nim kontaktować saudyjskie Al-Ahli, oferujące 12 mln rocznie za podpis pod trzyletnim kontraktem.

Piotr Zieliński bliżej odejścia do Arabii Saudyjskiej. "Żona jest przerażona"

Według włoskich mediów Polak przystał na tę propozycję i teraz oczekuje na porozumienie między klubami. "Zaakceptował ofertę i teraz Saudyjczycy negocjują z De Laurentiisem (właściciel Napoli - red.) wykup za 18 mln euro" - przekazała "La Repubblica".

Na decyzję Zielińskiego mogło mieć wpływ również to, że ostatnio jego dom w Neapolu został okradziony, gdy wraz z rodziną przebywali na wakacjach na Sardynii. Ponoć on sam był "głęboko wstrząśnięty" tym, co się stało, ale zdaniem "Tuttosport" równie mocno przeżyła to jego małżonka. "Piotr przekonał się do wyjazdu z Neapolu także dlatego, że jego żona jest przerażona kradzieżą, jakiej dokonano w domu Varcaturo. Złodzieje splądrowali wszystko, a sejf wysadzili ładunkiem wybuchowym" - czytamy.

Piotr Zieliński zmienił zdanie? Nie chciał odchodzić z Napoli

Atrakcyjna oferta oraz splądrowanie domu mogły sprawić, że reprezentant Polski zmienił zdanie i zdecyduje się opuścić Neapol. Wcześniej przez długi czas utrzymywał, że nie ma zamiaru odchodzić. Zdaniem "Corriere dello Sport" w rozmowach z przyjaciółmi mówił, że jest gotów nawet na obniżkę pensji o połowę, byle tylko nadal tam grać.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W jego barwach rozegrał 329 spotkań, zdobył 47 bramek i zanotował 44 asysty. Zdobył z nim mistrzostwo oraz Puchar Włoch.