Legenda odchodzi z Interu Mediolan. Koniec epoki

Samir Handanović wyrobił sobie renomę w Udinese, klubie niegdyś słynącym ze świetnego skautingu. Szczególnie udany był dla Słoweńca sezon 2010/11, gdy nie wpuścił żadnego gola przez 703 minuty, a rozgrywki zakończył z liczbą 14 czystych kont. Latem 2012 roku kupił go Inter Mediolan. No i w Interze stał się legendą.

"Był odniesieniem dla reszty. Lider w szatni i odważny kapitan. Właśnie taki był Samir Handanović przez 11 sezonów. Od początku demonstrował wyjątkowe umiejętności bramkarskie i wielką charyzmą, która uczyniła go jednym z najlepszych bramkarzy w historii Interu" - czytamy w komunikacie Interu.

Blisko 39-letni gracz rozegrał aż 455 meczów w koszulce Interu, tylko dziewięciu piłkarzy zanotowało więcej występów, a wśród cudzoziemców jedynie legendarny Javier Zanetti osiągnął więcej (615). Na razie nie wiadomo, co z jego karierą, ale kibice Serie A zapamiętają go jako eksperta od rzutów karnych. Obronił ich łącznie 32, co jest rekordem włoskiej ligi.

Z Interem wygrał scudetto w 2021 oraz dwa Puchary Włoch i dwa Superpuchary. Największy problem był taki, że trafił na zły okres Interu. Gdy ten był w kryzysie, to właściwie tylko Handanović i Mauro Icardi byli jasnymi punktami zespołu. A gdy kilka lat temu Inter zaczął wracać na właściwie tory, to akurat Słoweńcowi przydarzały się coraz częściej wpadki.

Miniony sezon, w którym Inter dotarł do Ligi Mistrzów, zaczął jako jedynka, ale po kilku tygodniach wygryzł go Andre Onana. Handanović może się też pochwalić 81 występami w kadrze.