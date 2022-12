Piłkarz AS Romy popisał się piękną przewrotką. Jose Mourinho pod wrażeniem [WIDEO]

Rozgrywki Serie A wrócą do gry po mundialowej przerwie już w 2023 roku. Do tej pory piłkarze AS Romy szlifują formę na treningach, przed czekającym ich 4 stycznia spotkaniem z Bologną. Nagranie z jednej sesji treningowej podopiecznych Jose Mourinho robi furorę. Trener i zawodnicy aż chwycili się za głowy po strzale kapitana zespołu.

Lorenzo Pellegrini strzelił pięknego gola przewrotkę na treningu AS Romy

15 grudnia na oficjalnym koncie AS Romy na Twitterze pojawiło się nagranie, na którym niesamowitymi umiejętnościami popisał się Lorenzo Pellegrini. Kapitan rzymskiego zespołu wprawił kolegów i sztab szkoleniowy w osłupienie po jednym ze strzałów. Pomocnik idealnie złożył się do uderzenia przewrotką i pokonał bramkarza. Reszta drużyny złapała się za głowy, a Jose Mourinho nie był w stanie wyrazić podziwu. Na krótkim filmiku widać jak rozkłada ręce w wyraźnym geście uznania. "Mamma mia" - napisano w poście.

Gracz Romy znany jest z pięknych trafień. Wśród nich z pewnością było trafienie z września 2018 roku przeciwko Lazio, kiedy to pomocnik uderzeniem piętą pokonał bramkarza Thomasa Strakoshę (3:1 dla AS Romy). Piłkarz jest w Romie od 2017 roku. W tym sezonie wystąpił w 21 meczach, w których strzelił sześć goli i dołożył siedem asyst.

Szereg zmian w AS Romie? Mourinho może objąć reprezentację Portugalii, a do zespołu może dołączyć pikarz FC Barcelony

Z racji, że Fernando Santos nie będzie już trenerem reprezentacji Portugalii, media spekulują, kto może go zastąpić. Dość zaskakująco na ich liście znalazł się Jose Mourinho. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", portugalska federacja złożyła już propozycję trenerowi AS Romy. Ta miała go "zaintrygować". Mourinho z AS Romą ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku i wiele razy deklarował zaangażowanie w tę pracę i chęć wypełnienia umowy. Nie wykluczone, że Mourinho mógłby przez jakiś czas łączyć oba stanowiska.

Poza tym media sugerują, że do zespołu AS Romy miałby dołączyć Memphis Depay. Włoski klub już od kilku dni pozostaje w stałym kontakcie zarówno z agentem Depaya, jak i FC Barceloną. Roma jest zdeterminowana, by już tej zimy pozyskać bramkostrzelnego napastnika. Jose Mourinho wierzy, że takim właśnie zawodnikiem jest Holender.

AS Roma po 15. kolejkach zajmuje obecnie siódme miejsce we włoskiej Serie A. Piłkarze Jose Mourinho mają na koncie 27 punktów, tracąc 14 punktów do liderującego Napoli.