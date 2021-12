Kuriozum w Serie A. Czekali 45 minut na rozpoczęcie meczu, który się nie odbył

Kilka dni temu jeden z piłkarzy Salernitany otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa w organizmie. Klub otrzymał zakaz podróżowania zwykłymi liniami lotniczymi. Zespół miał polecieć na mecz prywatnym samolotem, ale po zrobieniu kolejnych badań, okazało się, że jest więcej zakażeń. W efekcie klub dostał zakaz wyjazdu od lokalnego sanepidu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Reprezentant Polski wraca po ciężkiej kontuzji! Trener przekazał nowe wieści

Salernitana ukarana walkowerem i odjęciem punktu?

Piłkarze Udinese wobec braku oficjalnego komunikatu ligi, we wtorkowy wieczór byli gotowi i chętni do rozegrania meczu. Klub opublikował w mediach społecznościowych podstawowy skład.

Potem zawodnicy Udinese wraz z arbitrem, zgodnie z regulaminem rozgrywek, czekali 45 minut od godziny planowanego spotkania. Goście nie dotarli i według informacji "calciomercato" zapewne przegrają mecz walkowerem i otrzymają z tego powodu ujemny punkt.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Salernitana ma ostatnio fatalną serię i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie A. Przegrała cztery mecze z rzędu w lidze włoskiej, w których nie zdobyła gola, a straciła aż trzynaście.

To nie koniec problemów Salernitany. Klubowi grozi też karna degradacja z rozgrywek z powodu złamania przepisów obowiązujących w Serie A. Właścicielem klubu jest bowiem Claudio Lotito, który posiada większościowy pakiet akcji Lazio Rzym, a jest to zabronione. Jeśli zatem klub do końca roku nie znajdzie nowego właściciela i nie spłaci długów, to zostanie wykluczony z Serie A.

Malutki Katar upokorzył wielkie USA. Ludzie znający największe tajemnice zmienili stronę

Piłkarzem Salernitany jest Paweł Jaroszyński, który dołączył przed rozpoczęciem sezonu na zasadzie wypożyczenia z Genoi z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków. Według włoskich mediów pod tytułem obowiązku znajdował się zapis o rozegraniu przynajmniej jednego meczu w Serie A.