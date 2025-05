Kamil Stoch ogłosił w programie "Oko w oko" w TVP Sport, że sezon 25/26 będzie jego ostatnim w roli profesjonalnego skoczka w Pucharze Świata. - Nie chcę być jak Noriaki Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon. Na pewno nie będę tego ciągnął - przekazał Stoch w rozmowie z Jackiem Kurowskim. Stoch będzie walczył w przyszłym sezonie o to, by znaleźć się w kadrze Polski, już pod wodzą Macieja Maciusiaka, na zimowe igrzyska olimpijskie w 2026 r.

Ależ słowa po decyzji Stocha. "Wielka trasa pożegnalna"

Decyzja Stocha była szeroko komentowana w innych krajach. W niemieckich i austriackich mediach pojawił się artykuły dot. polskiego mistrza. "Gwiazda skoków ogłasza przejście na emeryturę. Jeszcze rok i koniec. Najlepsze dni Stocha już dawno minęły. Ostatnie ze swoich 39 zwycięstw w PŚ odniósł w styczniu 2021 r. w Titisee-Neustadt. Pod wodzą Maciusiaka współpraca będzie bliższa, a atmosfera lepsza, co powinno zainspirować Stocha w jego ostatnim sezonie. W Mediolanie chciałby pożegnać się kolejnym medalem" - pisał dziennik "Bild".

"Po sezonie olimpijskim Stoch ogłasza przejście na emeryturę. Ogłoszenie to zwiastuje zbliżający się koniec jednej z najwspanialszych karier w historii polskich skoków. Stoch przez lata był filarem kadry narodowej" - czytamy w serwisie skispringen.com. "Legenda skoków ogłasza swój koniec. Z 39 zwycięstwami w Pucharze Świata Stoch jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców wszech czasów. Igrzyska olimpijskie będą jego wielką trasą pożegnalną" - komentuje weekend.at.

"Legenda skoków odchodzi. Jeden z najlepszych skoczków zapowiedział, że zakończy karierę. Stoch osiągnął już praktycznie wszystko, co można osiągnąć w skokach. Stoch jest w Polsce od dawna kimś więcej niż tylko sportowcem - jest bohaterem narodowym. Istnieje znaczek pocztowy z jego podobizną, a jest też małe muzeum w Zakopanem, które nosi jego imię" - odnotowuje sportnews.bz.

"Ikona polskich skoków żegna się z dyscypliną. Stoch podjął decyzję o zawieszeniu nart na kołku. Jego decyzja nie jest zaskoczeniem. Chce powrócić na igrzyska olimpijskie w ramach swojego pożegnalnego tournee" - podsumowuje laola1.at.

Tajner skomentował decyzję Stocha. "Naturalna sytuacja. Dobra decyzja"

Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, stwierdził, że decyzja Stocha dot. końca kariery po sezonie 25/26 jest całkowicie naturalna.

- W takim wieku utrzymywać się przez tyle lat na tak wysokim poziomie to naprawdę byłoby trudno, żeby to kontynuować. Według mnie to jest naturalna sytuacja i uważam, że Kamil podjął dobrą decyzję. Podczas igrzysk naprawdę wierzę w jego sukces. Nastąpiła zmiana na stanowisku trenera kadry i wróciła dobra atmosfera - mówił Tajner w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".