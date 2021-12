Klub Polaka może wylecieć z Serie A! "Nie spełnia minimalnych wymagań"

US Salernitana awansowała do Serie A po 23 latach przerwy. Klub z Salerno jak dotąd grał w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech zaledwie dwa razy - w sezonach 1947/48 oraz 1998/99. Właścicielem Salernitany jest Claudio Lotito, który odpowiada także za Lazio. Włoskie przepisy zabraniają tzw. timesharingu, czyli sytuacji, w której jedna osoba odpowiada za dwa kluby. FIGC (Włoska Federacja Piłki Nożnej) dopuściła Salernitanę do rozgrywek, ale wymagała sprzedaży klubu do końca 2021 roku.

Salernitana może zostać wykluczona z Serie A. Klub prosi FIGC o więcej czasu. A to może wywołać efekt domina

Agencja prasowa ANSA informuje, że Claudio Lotito wciąż nie sprzedał Salernitany, choć pierwotnie miał to zrobić do końca lipca. Klub z Salerno wydał oficjalny komunikat, w którym poprosił federację o więcej czasu na znalezienie wiarygodnego kontrahenta. "Przestrzegaliśmy warunków zawartych w umowie z FIGC i stale informowaliśmy o zainteresowaniu oraz ofertach kupna, wysyłając do tego odpowiednią dokumentację. Nikt nie otrzymywał tych informacji poza federacją. Na ten moment żadna z ofert nie spełnia określonych wymagań, np. gwarancji wypłacalności. Prosimy o rozważenie odroczenia terminu do końca sezonu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Co się stanie w przypadku wykluczenia Salernitany? Wyniki wszystkich rozegranych meczów przez beniaminka zostaną wymazane, co może wywołać efekt domina przy okazji walki o utrzymanie. Klub z Salerno wygrał 2:1 z Venezią i 1:0 z Genoą, a do tego zremisował odpowiednio z Hellasem Verona (2:2) i Cagliari (1:1). Salernitana z kolei prawdopodobnie ogłosiłaby bankructwo i byłaby zmuszona rozpocząć rywalizację od lig amatorskich.

Piłkarzem Salernitany jest Paweł Jaroszyński, który dołączył przed rozpoczęciem sezonu na zasadzie wypożyczenia z Genoi z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków. Według włoskich mediów pod tytułem obowiązku znajdował się zapis o rozegraniu przynajmniej jednego meczu w Serie A.