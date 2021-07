Burza we Włoszech po transferze. "Robaku. To faszystowski klub"

Przez sześć ostatnich sezonów Elseid Hydaj reprezentował barwy klubu z Neapolu. 27-latek postanowił jednak nie przedłużać swojego kontraktu, na skutek czego na początku lipca mógł zmienić drużynę. Jego wybór padł na Lazio, którego trenerem został były menedżer Albańczyka z Napoli Maurizio Sarri.

REKLAMA

Zobacz wideo U Włochów na boisku jak we włoskiej kuchni. Wszystko smakuje

Włosi piszą o przyszłości Szczęsnego. "Polak mógł być zirytowany"

Głośne przywitanie Hysaja z nowym zespołem

Zgodnie z tradycją pielęgnowaną w wielu klubach Hysaj na przywitanie z zespołem musiał zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę. Jego wybór padł na utwór "Bella Ciao", a nagranie z klubowej kolacji trafiło do sieci. Okazuje się jednak, że był to powód do frustracji dla kibiców.

Utwór ten zyskał dużą popularność między innymi dzięki serialowi "Dom z Papieru". Początkowo jednak piosenka była hymnem włoskich partyzantów, którzy przed laty sprzeciwiali się reżimowi Benito Mussoliniego. Prawicowi kibice Lazio natychmiastowo zareagowali na zachowanie Hysaja. "Hysaj, robaku. Lazio jest faszystowskie" - napisano na banerze zawieszonym na jednym z mostów.

Klub wydał oświadczenie

Włodarze Lazio wystosowali oficjalny komunikat, w którym sprzeciwili się takiemu zachowaniu kibiców.

"Klub zdecydowanie potępia haniebny baner przeciwko Elseidowi Hysajowi. Nie po raz pierwszy zdarza się podobny incydent. Nigdy nie staniemy po stronie tych, którzy zaprzeczają wartościom sportu. Wspieramy naszych sportowców i wszystkich graczy zaangażowanych w przedsezonowe przygotowania. Zdecydowanie dystansujemy się od tych, którzy chcą wykorzystać tę historię do celów politycznych, szkodząc drużynie, wszystkim fanom Lazio i klubowi. Nie damy się zastraszyć tym, którzy używają agresywnych i agresywnych tonów. Dla nich nie ma przestrzeni w naszym świecie, która inspirowana jest sportowymi wartościami rywalizacji lojalnościowej i wzajemnego szacunku, dążących do przezwyciężenia wszelkich barier społecznych, kulturowych, ekonomicznych i etnicznych" - brzmi oświadczenie.

Sarri nagle przerwał trening! Zaczął grozić kibicom. "Odeślę was wszystkich"