Maurizio Sarri nagle przerwał trening! Zaczął grozić kibicom. "Odeślę was wszystkich"

Podczas sobotniej porannej sesji treningowej Maurizio Sarri nie wytrzymał i przerwał trening z udziałem piłkarzy. Włoch po chwili podszedł do ogrodzenia, za którym stali kibice rzymskiego klubu i skarcił ich.

REKLAMA

Zobacz wideo Drągowski już przerósł Fiorentinę. "Bliżej mu do Buffona niż Szczęsnemu"

Oficjalnie: Jakub Świerczok odszedł z Piasta Gliwice za 2 mln euro! Zaskakujący transfer

Sarri stanął w obronie Muriqiego i pogroził kibicom. "Odeślę was wszystkich"

- Jeśli usłyszę, że mówicie coś przeciwko Muriqiemu, odeślę was wszystkich - powiedział Sarri, grożąc wyrzuceniem wszystkich z centrum treningowego klubu. Film z udziałem trenera trafił do sieci. Wielu fanów było po stronie trenera. Na filmie słychać głosy kibiców, którzy mówią z aprobatą "Bravo, Mister".

Vedat Muriqi wcześniej na treningu był krytykowany przez kibiców Lazio, którzy mają dość jego słabej formy. Reprezentant Kosowa od czasu przyjścia we wrześniu 2020 roku do ekipy Serie A z Fenerbahce Stambuł za 17,5 mln euro wystąpił w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich zaledwie dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. W sumie ma na koncie rozegrane tylko 1182 minuty, co daje średnią niespełna 35 minut na mecz.

Drużyna Sarriego kontynuuje przygotowania do kolejnego sezonu Serie A w ośrodku treningowym Auronzo di Cadore. We wtorek 20 sierpnia o 18:30 Lazio zmierzy się z Fiori Barp Sospirolo , a następnie zagra z Triestiną (piątek 23 lipca o 18:30) i Padovą (wtorek 27 lipca 18:30). Po obozie treningowym w Auronzo, 7 sierpnia Lazio w Holandii zagra sparing z Twente Enschede.

Ultrasi Lazio są wściekli na nowego piłkarza, Elseida Hysaja. "Jest robakiem"

Kibice Lazio znani są ze skrajnie prawicowych, czasem wręcz faszystowskich poglądów. W poniedziałek wieczorem ultrasi rzymskiego klubu wywiesili wymowny baner na którym widniał napis: "Hysaj jest robakiem, a Lazio jest faszystowskie".

Elseid Hysaj został piłkarzem Lazio kilka dni temu. Od razu po przyjściu do klubu podpadł kibicom, śpiewając piosenkę "Bella Ciao", która jest uznawana za hymn antyfaszystowski ruchu oporu przez włoskich partyzantów w latach 1943-1945, co kłóci się z poglądami, jakie głoszą kibice rzymskiego klubu.

Według informacji podanych przez portal calciomercato.com, grupa ultrasów Lazio przybyła w poniedziałek wieczorem do restauracji, gdzie był zespół Lazio. Po wyjściu z lokalu kibice natknęli się na Hysaja przed hotelem w towarzystwie dyrektora sportowego Lazio Igli Tarego i grupy policjantów. Według doniesień, nowy trener Lazio Maurizio Sarri nie był zadowolony ze spotkania z powodu nagłego pojawienia się fanów.

FC Barcelona pilnie potrzebuje pieniędzy. L'Equipe: Zaskakująca wymiana piłkarzy

W Rzymie Sarri zastąpił Simone Inzaghiego. Pod jego wodzą Lazio osiągało bardzo dobre wyniki, ale trener zdecydował się odejść do Interu, gdzie zastąpił go Antonio Conte. Rzymianie, którzy poprzedni sezon zakończyli na szóstym miejscu Serie A, zagrają w kwalifikacjach do Ligi Europy.