Włosi o wielkim polskim talencie: Jeden z najbardziej cenionych w Europie

Po wielu spekulacjach i pożegnaniu z Wisłą Kraków, Aleksander Buksa tego lata oficjalnie stał się zawodnikiem włoskiej Genoi. Polski zawodnik ma już za sobą udany debiut w nowej drużynie - zaliczył asystę w sparingu z austriackim zespołem FC Stubai.

Buksa przed startem nowego sezonu Serie A jest także wychwalany przez włoskie media. Ich zdaniem to zawodnik ze sporym potencjałem na bardzo dobrą grę we Włoszech w przyszłości. W artykule na temat piłkarzy, którzy od nowego sezonu ligowego mogą zachwycać znalazł się wśród tylko pięciu wyróżnionych młodych zawodników.

Poza nim pojawili się tam jeszcze Dimitrije Kamenović z Lazio, Sydney van Hooijdonk grający dla Bologni, Gianluca Busio z Venezia FC oraz piłkarz Torino Magnus Warming.

"Idolami Buksy są Robert Lewandowski, czy Krzysztof Piątek, który przecież jeszcze niedawno był zawodnikiem klubu z Ligurii. Genoa ma szczególne powiązania z polskimi napastnikami: w 2010 roku starali się, żeby sprowadzić do siebie Lewandowskiego, a kilka lat później podpisali umowę z Piątkiem. Teraz z powodzeniem walczyli o Buksę. Ten 18-latek jest jednym z najbardziej cenionych talentów w Europie, a możliwością ściągnięcia go do siebie zainteresowana była także, chociażby Borussia Dortmund" - czytamy w opisie piłkarza.

Start sezonu Serie A zaplanowano na dni 20-22 sierpnia, a Genoa w pierwszej kolejce zagra z obecnym mistrzem Włoch, czyli Interem Mediolan. Aleksander Buksa w barwach Wisły Kraków wystąpił w 39 oficjalnych spotkaniach i strzelił cztery gole.