"Dzień decyzji" Ronaldo. Portugalczyk podkręcił atmosferę dwoma słowami

Zdjęcie Cristiano Ronaldo zebrało ponad dziesięć milionów polubień. Na zamieszczonej fotografii widać Portugalczyka stojącego w niebieskim garniturze, opartego o swojego Rolls Royce'a z miną pełną wątpliwości. - Dzień decyzji - podpisał post Ronaldo. Włoskie media zastanawiają się, czy 36-latkowi chodzi o jego karierę, czy jest to zapowiedź spotu reklamowego.

Cristiano Ronaldo podejmie decyzję w ciągu kilku dni. Włosi wyznaczają datę ostateczną

Dziennik "Corriere della Sera" informuje, że dniem, w którym dowiemy się, co zamierza zrobić Cristiano Ronaldo w przyszłości jest 25 lipca. Juventus miał poinformować, że nie prowadzi negocjacji z żadnym klubem, ale wciąż nie ma pewności co do kontynuowania kariery przez Portugalczyka we Włoszech. Zdaniem włoskich mediów Cristiano Ronaldo stoi przed prostym wyborem między Juventusem, a Paris Saint-Germain.

"Correie della Sera" pisze, że ewentualne przejście Portugalczyka do PSG jest zależne od decyzji, jaką podejmie Kylian Mbappe. Francuz wciąż nie doszedł do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, co może zmusić władze PSG do sprzedaży napastnika. "A kim go zastąpić, jeśli nie Cristiano Ronaldo? Który być może czeka na telefon z Francji, aby zakończyć swoją niezwykłą karierę w najlepszy możliwy sposób" - czytamy.

Zamieszanie wokół Cristiano Ronaldo nikogo nie dziwi, szczególnie gdy z media za granicą wysyłają tyle mylnych znaków. Kilka dni temu "La Gazzetta dello Sport" napisała, że Ronaldo wciąż będzie zawodnikiem Juventusu. Mało tego, Jorge Mendes, agent Portugalczyka, chciałby przedłużyć umowę do czerwca 2023 roku. Obecny kontrakt wygasa po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Na temat przyszłości Cristiano Ronaldo wypowiedział się również Pavel Nedved, wiceprezes Juventusu, który przyznał, że Ronaldo nie wyraził zamiaru opuszczenia klubu. - Nie było żadnych znaków od Ronaldo o odejściu - dodał Federico Cherubini, dyrektor sportowy Juve. Natomiast 25 lipca ma być dniem, w którym Portugalczyk wróci do Turynu.

Ronaldo w minionym sezonie zagrał łącznie w 44 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach dla Juventusu. Zdobył 36 bramek i zanotował cztery asysty. W Serie A strzelił 29 goli i został królem strzelców.