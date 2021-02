Piłkarz Interu wychwalany. "Uwielbiam go. Jest wart co najmniej 90 mln euro"

Nicolo Barella trafił do Interu Mediolan latem 2019 roku z Cagliari na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Cała transakcja łącznie z bonusami może wynieść 45 milionów euro. W tym sezonie reprezentant Włoch zagrał w 30 meczach, w których zdobył trzy gole i dziesięciokrotnie asystował.

Berti chwali Nicolo Barellę. "Dla mnie jest już wart 90 milionów euro"

24-letni Nicolo Barella jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. Włoch w ostatnim czasie jest jednym z najlepszych pomocników w Serie A i cieszy się sporym zaufaniem u trenera Interu Mediolan, Antonio Conte. Swojego rodaka w rozmowie z "Tuttosport" chwali były piłkarz drużyny z Mediolanu, Nicola Berti. – Uwielbiam Nicolo od czasów gry w Cagliari. Gdyby Inter go nie kupił, poszedłbym pod siedzibę klubu i bym protestował. Dla mnie już teraz jest wart 90 milionów euro. Mówimy o piłkarzu, którego w Interze nie da się zastąpić. Już jest cichym liderem zespołu, może tutaj grać przez osiem, dziewięć lub dziesięć lat – mówi Berti.

Były zawodnik Interu w latach 1988-1998 zwrócił też uwagę na zmianę w mentalności Barelli po przyjściu do nowego klubu. – Pamiętam, że ja w ostatnim roku w Fiorentinie wielokrotnie opuszczałem mecze z powodu nadmiaru żółtych kartek lub po dostaniu czerwonej kartki. Nicolo w pierwszych dwóch-trzech miesiącach zbierał za dużo kartek, ale teraz nauczył się panować nad sobą i wie, jak rozmawiać z sędziami. Oznacza to, że stał się dojrzały. Czy może on być kapitanem Interu? W stu procentach – dodał 53-latek.