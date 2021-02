Gareth Bale w ogniu krytyki. "To skandaliczne. Sprzedajcie go do Chin"

Gareth Bale został wypożyczony z Realu Madryt do Tottenhamu w sierpniu 2020 roku. Wiele klubów rezygnowało z możliwości sprowadzenia byłego piłkarza Southampton ze względu na jego skłonność do częstych urazów. Jak dotąd Bale zagrał 15 meczów w barwach Tottenhamu, w których zdobył 4 gole. Na boisku łącznie spędził 783 minuty.

Zobacz wideo Wycombe Wanderers - Tottenham Hotspur FC 1:4 - Gareth Bale na 1:1 [Eleven Sports]

Były sternik Crystal Palace o grze Bale’a w Tottenhamie: To skandaliczne

Simon Jordan, właściciel Crystal Palace w latach 2000-2010, na antenie "Talksport" wypowiedział się na temat dotychczasowych występów reprezentanta Walii w Tottenhamie. Biznesmen nie szczędził słów krytyki pod jego adresem. – Przez dwa lata słuchaliśmy, jak to Bale jest źle traktowany w Madrycie i jak jego rolę marginalizuje Zinedine Zidane. Wszyscy cieszyli się z jego powrotu do Tottenhamu, ale on tu wygląda fatalnie. To skandaliczne, nawet Jesse Lingard pokazał więcej od niego w swoim debiucie w West Hamie – powiedział Jordan.

Jordan nie miał też wątpliwości co do przyszłości Bale’a. Jego zdaniem Gareth powinien już grać poza Europą. – Jeśli jesteś klubem Bale’a, sprzedaj go do Chin, przecież tam tak bardzo chciał grać. On zawodzi od kilku lat. Nie można go bronić, bo dobrze zagrał tylko z Wycombe, z klubem z niższej ligi. Gdyby Bale grał na 60 procent swoich możliwości, które znamy z Premier League, to miałby pewne miejsce w Tottenhamie. Bale to ogromne rozczarowanie – skwitował Anglik. Kontrakt Walijczyka z Realem Madryt wygasa z końcem sezonu 2021/2022. To zatem oznacza, że lato 2021 to jedyna okazja, by Real mógł coś zarobić na Bale’u.