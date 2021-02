Setki milionów, z których główni aktorzy dostają grosz. Starcie, którego Ameryka nigdy już nie zapomni

- To będzie mecz, o którym będzie się mówić już zawsze - przekonuje Tony Romo, były zawodnik Dallas Cowboys, który będzie jednym z komentatorów spotkania. Ma rację! To starcie dwóch wielkich zawodników, którzy już zapewnili sobie miejsce w historii sportu, choć jeden ma 25 lat, a drugi 43!

Ten pierwszy to Patrick Mahomes, młody quarterback - można go nazywać po polsku rozgrywającym - Kansas City Chiefs, który w ubiegłym roku poprowadził swój zespół do zwycięstwa w Super Bowl - finale ligi futbolu amerykańskiego NFL. Ten drugi to Tom Brady, który w Super Bowl zagra po raz dziesiąty, a z dziewięciu poprzednich finałów - sześć zakończył zwycięsko.

Brady wszystkie triumfy odniósł z New England Patriots, ale po poprzednim sezonie, gdy skończył mu się kontrakt, doszedł do wniosku, że w zespole spod Bostonu sukcesu już nie osiągnie. Drużyna zaczęła przebudowę, więc Brady jako wolny agent wybrał zespół, który mógł mu zagwarantować walkę o Super Bowl.

Nie pomylił się Buccaneers awansowali do finału i jako pierwszy zespół w historii Super Bowl zagrają na własnym stadionie w Tampie na Florydzie.

Super Bowl 2020 oglądało 102 mln widzów USA i 9,5 mln w Kanadzie. Niemcy liderem w Europie

Z powodu covidowych obostrzeń mecz obejrzy tylko 22 tysiące widzów, choć stadion może pomieścić ich 66 tysięcy. Z tych 22 tysięcy aż 7,5 tys. zobaczy mecz z darmo. Będą to lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służb medycznych, którzy walczą w USA z pandemią.

Żadnych ograniczeń nie będzie za to przed telewizorami. W ubiegłym roku średnia oglądalność Super Bowl wyniosła 102 mln w USA i 9,5 mln w Kanadzie. Ale tu trzeba podkreślić średnia oglądalność. Tzw. unikalnych widzów było o wiele więcej. W Stanach Zjednoczonych - 150 mln, a w Kanadzie - 18,9 mln. W Europie liderem oglądalności są Niemcy. W ubiegłym roku za Odrą Super Bowl oglądało 1,9 mln widzów.

W tym roku Super Bowl pokaże telewizja CBS, za rok - NBC, a za dwa lata - Fox. Stacje, które kupują prawa do transmisji NFL, dzielą się bowiem finałem, by każda mogła go pokazać raz na trzy lata. Spotkanie przynosi bowiem ogromne dochody reklamowe. W ubiegłym roku było to - jak wyliczyła firma Kantar - 448,7 mln dolarów. W tym roku 30-sekudnowy spot przy okazji meczu kosztuje reklamodawców 5,5 mln dolarów.

W halftime show zagra za darmo The Weeknd

Do tradycji meczu należy tzw. halftime show. W tym roku podczas 13-minutowego występu zagra kanadyjski wokalista The Weeknd. Gwiazd przerwy meczu nie dostaje żadnych pieniędzy za swój popis, choćby była tak sławna jak Michael Jackson (Super Bowl 1993) czy Madonna (2012). Każdy artysta marzy jednak o tym show, bo to nie tylko prestiż, ale i kilkusetprocentowy wzrost sprzedaży płyt i piosenek.

Natomiast zawodnicy dostają premie z przychodów meczu. Ale w porównaniu do ich zarobków w sezonie zasadniczym nie są to wielkie pieniądze. W tym roku każdy gracz zwycięskiego zespołu dostanie po 130 tys. dolarów, a z drużyny przegranej - 65 tys.

Mahomes podpisał kontrakt na 477 mln dolarów

Prawda, że bonusy za wygranie Super Bowl skromnie wyglądają przy 28 mln tegorocznej pensji Brady'ego? Ale nie jego kontrakt wywołał w tym roku efekt wow! Mahomes podpisał umowę, która pozwoli mu zarobić 503 mln dolarów w 12 lat. I co ciekawe jego drużyna - Chiefs - pod względem wartości należy do średniaków w lidze. Według rankingu portalu Sportico jest 15 bogatszych drużyn w NFL.

Buccaneers pod tym względem jest jeszcze dalej - bo na 24. miejscu w lidze. To tak jakby Roma zagrała z Benficą w finale Ligi Mistrzów, biorąc pod uwagę ranking Deloitte Football Money League. Piłkarscy koneserzy byliby zadowoleni, ale nie posiadacze praw telewizyjnych rwaliby włosy z głowy, bo taki mecz nie interesowałby szerokiej publiczności.

I na tym polega fenomen Super Bowl. Nie ważne, kto gra z kim, widownia jest zawsze ogromna. A wynika to z gigantycznej popularności futbolu w USA. W ubiegłym roku wśród 100 najbardziej oglądanych programów telewizyjnych w USA było aż 72 futbolowych meczów - 69 zespołów NFL, a trzy z ligi akademickiej NCAA. Nie ma na świecie drugiego takiego państwa, w którym krajowe rozgrywki byłyby tak popularne.

Gdzie oglądać Super Bowl w Polsce

W Polsce Super Bowl można obejrzeć w TVP Sport, na stronie internetowej TVP Sport, ale w aplikacji mobilnej. Jeśli ktoś chciałby posłuchać oryginalnego komentarza CBS, może wykupić tzw. Gamepass NFL za 99 centów na internetowej stronie NFL i oglądać w internecie, na konsoli XBOX lub w aplikacji na urządzeniach mobilnych.