Zlatan Ibrahimović się nie zatrzymuje! Przebił kolejną granicę [WIDEO]

Ibrahimović od stycznia 2020 roku ponownie jest piłkarzem Milanu. Wcześniej napastnik grał w ekipie "Rossonerich" w latach 2010-2012. W trwającym sezonie zdobył on 16 goli we wszystkich rozgrywkach i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Milanem jest ważny do końca sezonu 2020/2021.

Ibrahimović z 500. golem w klubowej karierze. Dołączył do wybitnego grona

Zlatan Ibrahimović wystąpił w meczu 21. kolejki Serie A z Crotone od pierwszej minuty. Szwed wpisał się na listę strzelców po raz pierwszy w 30. minucie, kiedy to po zagraniu piłki do Rafaela Leao obiegł przeciwników i otrzymał futbolówkę od Portugalczyka. Alex Cordaz wówczas nie miał szans z obronieniem strzału piłkarza Milanu. Ibrahimović po raz drugi pokonał bramkarza rywali w 64. minucie, a po dwóch golach Ante Rebicia Milan finalnie wygrał 4:0.

Dla byłego piłkarza PSG pierwsze trafienie było wyjątkowe – dzięki niemu przełamał barierę 500 goli w klubowej karierze. Jest trzecim, obecnie aktywnym, piłkarzem, który dokonał takiego wyniku – po Leo Messim i Cristiano Ronaldo. Najwięcej bramek Ibrahimović zdobył w barwach drużyny z Paryża – 156.