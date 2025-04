W sobotę odbyło się długo wyczekiwane El Clasico w finale Pucharu Króla. Po bardzo emocjonującym starciu ostatecznie lepsza okazała się FC Barcelona, która pokonała Real Madryt 3:2. Podopieczni Hansiego Flicka dopiero w dogrywce znaleźli sposób na pokonanie Królewskich, a kapitalnym strzałem popisał się Jules Kounde. Jest to drugie trofeum FC Barcelony w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Sceny po meczu FC Barcelony z Realem. Oto co krzyczeli piłkarze w kierunku sędziego

Po zakończeniu spotkania doszło do skandalu. Piłkarze Realu Madryt nie wytrzymali i stracili nad sobą panowanie. Szczególnie mowa tu o Antonio Rudigerze, który rzucił przedmiotem w kierunku sędziego. Kiedy arbiter pokazał mu czerwoną kartkę, jeszcze bardziej puściły mu nerwy i osoby ze sztabu oraz z drużyny musiały go trzymać.

Nie popisał się również Jude Bellingham. Anglik także został ukarany czerwoną kartką za wyzwiska. Teraz "Marca" przedstawiła, co piłkarz krzyczał do sędziego. "Dlaczego? Dlaczego? To szaleństwo" - rzucił Bellingham. "Wszystko idzie po ich myśli. Wszystko, co jest 50/50, idzie na ich korzyść, wszystko, co jest 50/50" - krzyczał dalej. Dziennikarze dodali, że wulgarnymi wyzwiskami rzucał także kontuzjowany Dani Carvajal. "Skur....yn", hańba" - cytują Hiszpanie. Czerwoną kartkę za protesty obejrzał także Lucas Vazquez.

"Mundo Deportivo" przekazało, że wyżej wymienionych piłkarzy mogą czekać surowe konsekwencje. W najgorszej sytuacji - zdaniem dziennikarzy - jest Antonio Ruediger. "Grozi mu kara od czterech do dwunastu meczów na mocy artykułu 101. Kodeksu Dyscyplinarnego Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF)" - czytamy.