Flick ma dylemat przed finałem. "Nie jestem pewien w stu procentach"

FC Barcelona bardzo dobrze spisała się w półfinale Superpucharu Hiszpanii i triumfowała 2:0 z Athletikiem Bilbao. Trzeba przyznać, że duża w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który dość niespodziewanie stanął w bramce i zaliczył kilka genialnych interwencji. Nic więc dziwnego, że media i kibice zadają sobie pytanie: czy Polak utrzyma miejsce w pierwszym składzie na decydujący o tytule mecz? Ale to nie jedyna wątpliwość, jaka dotyczy wyjściowej jedenastki.

Hansi Flick przed poważnym wyborem. Któremu piłkarzowi ofensywnemu da szansę?

Jak podaje larazon.es, Hansi Flick ma też inną zagwozdkę - na kogo postawić w linii pomocy. "Gavi czy Dani Olmo: dylemat Niemca" - czytamy. W półfinale na murawie pojawił się pierwszy z wymienionych Hiszpanów i spisał się bardzo dobrze, bo już w 17. minucie otworzył wynik spotkania. Wówczas jednak Flick nie miał do dyspozycji Olmo, co miało związek z kłopotami z rejestracją. Te już minęły i drugi z Hiszpanów będzie do dyspozycji szkoleniowca.

W poprzednich spotkaniach, gdy Olmo był zdrowy, to Flick właśnie jemu dawał więc minut do gry. Dowód? 813 minut przy 423 Gaviego. Komu da szansę gry od pierwszych minut tym razem? Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, ale sam trener wskazał, że skłania się ku... młodszemu z piłkarzy, który dopiero łapie rytm meczowy po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Ten uraz wykluczył go z gry na wiele miesięcy.

Flick mówi wprost. "Nie jestem pewien w stu procentach"

- Gavi był pewny siebie i dał wiele dobrego drużynie. Myślę, że zagra, ale nadal nie jestem pewien w stu procentach - podkreślał Flick. Dziennikarze zwracają uwagę również na fakt, że Gavi wydaje się obecnie pewniejszą opcją. Nie wiadomo bowiem, jak kłopoty z rejestracją wpłynęły na psychikę Olmo. Ale nie tylko to może mieć znaczenie. "Właściwie Gavi wydaje się być zawodnikiem idealnym, jeśli chodzi o ideę Flicka dotyczącą mocnego pressingu. Olmo jest graczem bardziej niezrównoważonym. Są to dwa różne profile dla tej samej pozycji" - czytamy.

O tym, kto ostatecznie wystąpi od pierwszych minut, przekonamy się koło godziny 19:00. Właśnie wtedy powinien pojawić się wyjściowy skład na mecz z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Pierwszy gwizdek zabrzmi o 20:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.