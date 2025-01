Szczęsny zadebiutował w Barcelonie, a tu ostre słowa Bońka. "Jak można?"

Wojciech Szczęsny w końcu doczekał się i zadebiutował w barwach FC Barcelony. Polski bramkarz, który niedawno wrócił ze sportowej emerytury zagrał w meczu 1/16 Pucharu Króla przeciwko UD Barbastro. 34-latek zachował czyste konto, a jego drużyna wygrała 4:0.

Boniek nie wytrzymał po usłyszeniu pytania o debiut Szczęsnego

Na temat występu Wojciecha Szczęsnego rozpisywano się w hiszpańskich mediach. Serwis abc.es nie gryzł się w język i nawiązał do jego nałogu, jakim są papierosy. "Zagrał Szczęsny, jedyny bramkarz w elicie, od którego cuchnie tytoniem. Zdarzało się to wiele lat temu, Cruyff zaciągał się papierosem w tunelu, a w szkole kazano nam robić gliniane popielniczki jako prezent na Dzień Ojca. Dziś bramkarz, który pali, jest takim dziwactwem, że zasługuje na pojawienie się w kronikach" - czytamy.

Głos nt. występu Polaka zabrał Zbigniew Boniek, który był gościem programu "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia. Dziennikarz zapytał byłego prezesa PZPN, jak odbiera jego debiut z UD Barbastro. - W ogóle nie odbieram i jestem chory, bo jak w ogóle można podniecać się tym, że Wojciech Szczęsny zagrał mecz przeciwko czwartoligowej drużynie - zapytał.

- To tak samo, jakby Legia Warszawa pojechała grać z jakąś trzecioligową drużyną, o której nikt w Polsce nie słyszał i byśmy się podniecali, że zamiast pierwszego bramkarza zagrał drugi - dodał.

Boniek: Jakby nie zagrał, powinien wrócić do domu

Zdaniem Zbigniewa Bońka Wojciech Szczęsny nie miał za wiele do roboty, a - według niego - nt. tego zwycięstwa z czwartoligowcem, nie ma co się nawet rozwodzić. - Wszedł, bo wiadomo było, że kiedyś musiał. Jestem natomiast przekonany, że w następnym meczu ligowym do bramki wróci podstawowy bramkarz.

Roman Kołtoń zaznaczył, że media inaczej odbierają debiut Wojciecha Szczęsnego w Barwach FC Barcelony. "Zibi" odbił od razu piłeczkę słowami, że "mamy chore media". - Przecież normalny człowiek nie może się podniecać tym, że Wojciech Szczęsny wyszedł na mecz z czwartoligowcem. Jakby nie wszedł w tym meczu, to powinien się spakować i wrócić do domu. Taka drużyna jak Barcelona musi mieć w odwodzie bramkarza dobrego i doświadczonego, a Wojtek kimś takim jest.