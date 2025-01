Ależ zwrot w Superpucharze Włoch! Było już 2:0, Zieliński załamany po golu w 93. minucie

Była trzecia minuta doliczonego czasu gry Superpucharu Włoch: Inter Mediolan - AC Milan. Wszyscy szykowali się na rzuty karne, bo był remis 2:2, a oba zespoły już nie narzucały wysokiego tempa. Właśnie wtedy Christian Pulisić świetnie podał prostopadle do Rafaela Leao w pole karne, ten z końcowej linii odegrał do Tammy'ego Abrahama, który z dwóch metrów trafił do pustej bramki! Obaj pojawili się na boisku w drugiej połowie. Zawodnicy Milanu rozpoczęli szaloną radość! - To w pewnym momencie wydawało się niemożliwe, ale pokazali jedność, pomysł na zarządzanie meczu. Milan jest wielki, zbudowany na nowo - mówili komentatorzy Polsatu Sport. Piotr Zieliński po golu na 2:3 wyglądał na załamanego.

Piotr Zieliński zagrał 25 minut. Niczym się nie wyróżnił

Reprezentant Polski nie zagrał nawet minuty we wcześniejszym, półfinałowym meczu o Superpuchar Włoch: Inter Mediolan - Atalanta (2:0). Walka o to trofeum w czwartym roku z rzędu odbywała się w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. W drugim półfinale AC Milan wygrał z Juventusem 2:1. W efekcie w finale rozgrywane były derby Mediolanu.

Niestety dla polskich kibiców, Piotr Zieliński znów znalazł się poza wyjściową "11". Mało tego, gdy w 35. minucie kontuzji doznał Hakan Calhanoglu, to nie zastąpił go Zieliński, ale Kristjan Asllani.

W tej części niewiele się działo. Aż do jej doliczonego czasu gry (sędzia doliczył tylko minutę). Właśnie wtedy w połowie boiska szybko wznowił akcję z autu Federico Dimarco. To nieco zaskoczyło Milan, który nie potrafił się odpowiednio zorganizować. Na lewej stronie pola karnego piłkę otrzymał Henrich Mkhitaryan, podał w pole karne do Mehdiego Taremiego, a ten odegrał do Lautaro Martineza. Argentyński napastnik zachował się jak profesor, zwiódł za zamach dwóch obrońców i strzałem lewą nogą z 10 metrów trafił do siatki. Mike Maignan, bramkarz Milanu nawet nie tknął.

Po zaledwie 120 sekundach drugiej połowy było już 2:0. Stefan de Vrij świetnie dośrodkował ze swojej połowy do wychodzącego na czystą pozycję Taremiego, ten przyjął piłkę i precyzyjnym strzałem z 16 metrów tuż przy słupku podwyższył prowadzenie Interu Mediolan.

Chwilę później na boisku pojawił się Rafael Leao! Już w pierwszej akcji był faulowany. Z rzutu wolnego z 20 metrów przymierzył Theo Hernandez i strzałem po ziemi zdobył gola.

W 63. minucie po kolejnej znakomitej, indywidualnej akcji Portugalczyka, Tijjani Reijnders nie trafił w bramkę z sześciu metrów. 120 sekund później Sommer kapitalnie obronił strzał głową Alvaro Moraty.

W 66. minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, który zmienił Mkhitaryana. Tuż po jego pojawieniu się na boisku Maignan szczęśliwie odbił piłkę po strzale głową z metra Carlosa Augusto. Bramkarz miał szczęście, bo nie przekroczyła ona całym obwodem linię bramkową.

W 80. minucie było już 2:2! Leao zauważył na lewym skrzydle Hernandeza, ten świetnie podał w pole karne do Pulisicia, który przyjął piłkę i precyzyjnie uderzył z 11 metrów w długi róg. W końcówce dużo lepszy był Inter, ale Dumfries zmarnował dwie bardzo dobre okazje. W jednej z nich jego strzał z ośmiu metrów kapitalnie obronił Maignan. A potem doszło do zwycięskiej akcji w dodatkowym czasie gry, którą opisaliśmy wyżej.

AC Milan za triumf w rozgrywkach otrzyma 11 milionów euro (z czego 1,5 miliona za sparing z triumfatorem Superpucharu Arabii Saudyjskiej), a Inter - 6,7 miliona euro.

Superpuchar Włoch: Inter Mediolan - AC Milan 2:3 (1:0)