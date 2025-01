Kraft grzmi po zakończeniu TCS. Nie wytrzymał po tym, co się stało

73. Turniej Czterech Skoczni był wyjątkowy, bo do samego końca trzech zawodników miało szansę na zwycięstwo. W grze o Złotego Orła byli Stefan Kraft, Jan Hoerl i Daniel Tschofenig. Po pierwszej serii ostatnich zmagań w Bischofshofen niewiele wskazywało na to, że ten ostatni z wymienionych wyprzedzi wszystkich i zatriumfuje w całym cyklu.

Danielowi Tschofenigowi brakło słów

Warto zauważyć, że na półmetku Daniel Tschofenig tracił do Stefana Krafta 6,5 punktu, a Jan Hoerl tracił 2,7 pkt do 31-latka. Ostatecznie wszystko się zmieniło podczas ostatniego skoku. Tschofenig skoczył aż 140,5 m i został nowym liderem. Hoerl skoczył 2,5 metra dalej, ale przysiadł, przez co przegrał z nim o 2,1 pkt. Dotychczasowy lider TCS uzyskał odległość 137,5 m i zajął trzecie miejsce w tym konkursie. To sprawiło, że ostatecznie 22-latek wygrał te zmagania.

W rozmowie z serwisem kicker.at zwycięzca Złotego Orła aż nie wiedział, co powiedzieć. "Tego nie da się opisać. To wspaniałe. Nawet nie wiem, co teraz powiedzieć" - wyznał. "Jestem oszołomiony, osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. W Oberstdorfie już po pierwszym skoku spisałem TCS na straty, ale potem wszystko się ułożyło" - dodał.

Wymowna reakcja Austriaków. Kraft: To nie było sprawiedliwe

Jego reprezentacyjny kolega Jan Hoerl był rozczarowany po zakończeniu rywalizacji, tym bardziej że jego skok był naprawdę udany, ale niewiele brakowało, by go podparł. "To naprawdę boli, miałbym dwa lub trzy punkty więcej. Ale to nie pomaga. Wszyscy oddaliśmy dobre skoki, ale wygrał najlepszy" - przyznał.

Rozgoryczenia nie krył także Stefan Kraft, który był w najlepszej sytuacji i na odpowiedniej drodze do wygrania drugiego w karierze Turnieju Czterech Skoczni. Austriak nawiązał również do sytuacji z końcówki konkursu, kiedy był wstrzymywany z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

"To oczywiście bardzo, bardzo gorzkie. Złoty Orzeł po prostu nie chciał do mnie przylecieć. Czekanie na idealne dla mnie warunki nie było zabawne. Myślę, że to nie było sprawiedliwe" - zaznaczył.

Zwycięstwo Daniela Tschofeniga w Turnieju Czterech Skoczni jest o tyle wyjątkowe, gdyż Austriacy przerwali 10-letnią passę bez tytułu. Wówczas triumfatorem całego cyklu był notabene Stefan Kraft, a drugie miejsce zajął Michael Hayboeck.