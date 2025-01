"Cuchnie od Szczęsnego". Hiszpanie mówią wprost: "Jest dziwactwem"

FC Barcelona pokonała 4:0 UD Barbastro w 1/16 finału Pucharu Króla. To było wyjątkowe spotkanie dla polskich kibiców, bo dwa gole w tym meczu strzelił Robert Lewandowski, a w bramce swój debiut zanotował Wojciech Szczęsny. - Ten debiut był wyjątkowy z wielu powodów. Nie ukrywam, że na gorszym boisku jeszcze nie zdarzyło mi się grać, ale oba zespoły grały na tym samym i było sprawiedliwie. Jest duża duma. Mój brat przyjechał specjalnie z Polski i gdzieś tutaj jest. Cała rodzina oglądała w telewizji. Nie spodziewałem się, że po karierze mogą dziać się takie rzeczy - powiedział po meczu.

Hiszpanie wymownie o debiucie Szczęsnego

Serwis abc.es podsumował przebieg meczu FC Barcelony z klubem UD Barbastro. Dziennikarz Salvador Sostresa zauważył, że murawa, na której rozgrywano to spotkanie "przypominała otwarte pole z piaskiem i kamieniami, na którym organizuje się uliczne jarmarki" - czytamy.

ABC odnotował także fakt debiutu Wojciecha Szczęsnego w barwach "Dumy Katalonii". Dziennikarze nie gryźli się w język, nawiązując do jego nałogu, o którym sam zainteresowany wielokrotnie się wypowiadał.

"Zagrał Szczęsny, jedyny bramkarz w elicie, od którego cuchnie tytoniem. Zdarzało się to wiele lat temu, Cruyff zaciągał się papierosem w tunelu, a w szkole kazano nam robić gliniane popielniczki jako prezent na Dzień Ojca. Dziś bramkarz, który pali, jest takim dziwactwem, że zasługuje na pojawienie się w kronikach" - czytamy.

Media: Barbastro okradzione

Relacjonując przebieg meczu, serwis podkreślił, że bramki Roberta Lewandowskiego padły ze spalonego i gdyby był VAR, sędzia na pewno zmieniłby swoje decyzje. "Nie można powiedzieć, że błędy sędziego wypaczyły wynik, ponieważ Barbastro i tak nie zrobiło nic, aby wygrać. Ale mogli być w grze jeszcze przez wiele minut, czekając na szczęśliwy kontratak. W każdym razie bardzo brzydko jest iść do domu biedaka i okradać go z tego, co ma, a ma niewiele" - czytamy.

W podsumowaniu możemy przeczytać, że mecz UD Barbastro - FC Barcelona przebiegł bez niespodzianek i bez większych problemów. Sostresa nie zapomniał o wbiciu szpili w Joana Laportę, który aktualnie skupia się na sytuacji z Olmo i znalezieniu sposobu na rejestrację go. "Barca rozpoczęła rok lepiej na boisku niż w biurach" - zakończono.