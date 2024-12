Media: Już wszystko jasne. Wtedy Yamal wróci do gry

Lamine Yamal od meczu z Leganes 15 grudnia nie może czynnie pomagać swojej drużynie. Przypomnijmy, że skrzydłowy FC Barcelony został bezpardonowo potraktowany przez rywala i nabawił się kontuzji. W 75. minucie tamtego meczu młody Hiszpan zszedł z boiska, a zastąpił go Gavi. "Lamine Yamal podczas wczorajszego meczu z CD Leganes doznał urazu prawej kostki. Badania przeprowadzone dziś rano wykazały uszkodzenie więzadła piszczelowo-strzałkowego przedniego I stopnia. Przybliżony czas jego przerwy od gry wyniesie od 3 do 4 tygodni" — poinformowała Barcelona w komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Złota Piłka dla Lewandowskiego czy Yamala? Żelazny: On nie ma szans

Nowe informacje nt. stanu zdrowia Lamine Yamala

Z tego powodu Hansi Flick nie mógł skorzystać ze swojego diamentu w meczu z Atletico, który drużyna przegrała 1:2. Decydującego gola zdobył Sorloth w doliczonym czasie gry. Ten wynik sprawił, że Duma Katalonii spadła na trzecią lokatę. Aktualnie wyprzedzają ją obie ekipy z Madrytu - Atletico i Real.

Teraz pojawiły się nowe informacje nt. stanu zdrowia perły FC Barcelony. "Lamine Yamal przeszedł dziś badania w Ciutat Esportiva, a lekarze potwierdzili, że jego kostka jest teraz w pełni stabilna. Wkrótce ma wznowić treningi i BĘDZIE dostępny na półfinał Superpucharu przeciwko Bilbao" - informuje profil BarcaTimes, powołując się na dziennikarza gazety "AS" Javiego Miguela.

Zobacz też: Lewandowski i spółka sieją postrach w Europie. Liczby nie kłamią

Kiedy do gry wróci Lamine Yamal?

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona w półfinale Superpucharu Hiszpanii zaplanowano na środę 8 stycznia o godz. 20:00. Cztery dni wcześniej Blaugrana rozegra mecz 1/16 Pucharu Króla z czwartoligowym Barbastro.

Na gali rozdania nagród Globe Soccer Awards Cristiano Ronaldo posłużył się przykładem Yamala czy Bellinghama i przestrzegł kluby, by bardziej dbały o młodych zawodników. - Są bardzo młodzi. Muszą wiele poświęcić i mieć trochę szczęścia, aby jeszcze grać na najwyższym poziomie, mając moje lata. To też zadanie klubów, które muszą o nich zadbać. Piłkarze narzekają, że jest bardzo duże obłożenie meczami. Zgadzam się, ale uważam, że kluczem do sukcesu jest inteligentne trenowanie - oznajmił przed publicznością.