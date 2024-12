Ronaldo wszedł na scenę. Poszło w świat. "To po prostu g***o"

Lamine Yamal to bezsprzecznie największe objawienie 2024 roku. Oczywiście, błyszczał w FC Barcelonie już w ubiegłym roku za kadencji Xaviego, natomiast dopiero w ostatnich miesiącach wystrzelił z formą. Może martwić to, że często zmaga się z problemami zdrowotnymi, gdyż dwukrotnie doznał ostatnio urazu kostki. Fani wierzą jednak, że będzie w stanie niedługo wrócić do formy i pomóc drużynie przełamać kryzys.

Cristiano Ronaldo przestrzega kluby. Podał za przykład Yamala i Bellinghama

17-latek został niedawno nominowany do nagrody Globe Soccer Awards dla najlepszego zawodnika 2024 roku. - To dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Dubaju z całą rodziną - przyznał podczas wydarzenia. Jego rywalami o to prestiżowe trofeum są m.in. Jude Bellingham, Toni Kroos, Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Vinicius Junior czy Robert Lewandowski.

Tak samo zresztą jak Cristiano Ronaldo, który przestrzega kluby, by bardziej dbały o młodych zawodników. I za przykład dał właśnie Bellinghama oraz Yamala. - Są bardzo młodzi. Muszą wiele poświęcić i mieć trochę szczęścia, aby jeszcze grać na najwyższym poziomie, mając moje lata. To też zadanie klubów, które muszą o nich zadbać. Piłkarze narzekają, że jest bardzo duże obłożenie meczami. Zgadzam się, ale uważam, że kluczem do sukcesu jest inteligentne trenowanie - oznajmił przed publicznością.

Portugalczyk zdradził, że przełomem w jego karierze było przejście do Manchesteru United. Miał wówczas podobne myślenie, jak teraz zapewne Yamal. - Byłem genialny, dużo dryblowałem. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że piłka nożna to coś więcej. Musisz być skuteczny - zaznaczył. - Nigdy nie zostaniesz piłkarzem, jeśli nie będziesz miał talentu. Natomiast najważniejsza jest etyka pracy. Musisz być profesjonalistą i dodatkowo pracować, by utrzymać poziom - uzupełnił, cytowany przez "Sport".

Cristiano Ronaldo nie ma wątpliwości. "Nie obchodzi mnie, co myślą ludzie"

Cristiano Ronaldo pod koniec 2022 roku podpisał lukratywny kontrakt z Al-Nassr i został ambasadorem saudyjskiej piłki nożnej. Radzi sobie tam doskonale. Dla obecnego klubu rozegrał łącznie 83 mecze, w których strzelił 74 gole. 39-latek sądzi, że Saudi Pro League jest obecnie nawet mocniejszą ligą niż Ligue 1.

- Nie mówię tego, bo tam gram. Nie obchodzi mnie, co myślą ludzie. Niech tu przyjeżdżają grać. We Francji jest tylko PSG, reszta jest skończona. To po prostu g*wno, przykro mi. Drużyny mogą rywalizować, ale na końcu i tak PSG jest najlepsze. To fakt, dlatego nie wiem, dlaczego ludzi to jeszcze zaskakuje - podsumował.

Legendarny piłkarz wyznał również, że Real Madryt sięgnie w tym sezonie po Ligę Mistrzów. Dodatkowo w samych superlatywach wypowiadał się o Carlo Ancelottim. I nagle wspomniał, czym będzie zajmował się po zakończeniu kariery. - Nigdy nie będę trenerem, ani zapewne prezydentem. Może zostanę za to właścicielem klubu - zakończył.