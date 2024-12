Ujawniają, ile wynosi dług Lechii Gdańsk. Lepiej się trzymajcie

Lechia Gdańsk po rundzie jesiennej zajmuje 17. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Gorszy jest tylko Śląsk Wrocław. Jednak niskie miejsce w tabeli to nie jedyny problem beniaminka ligi. Zespół początkowo nie otrzymał licencji na grę w elicie oraz I lidze. Udało się uzyskać zgodę dopiero po odwołaniach i otrzymaniu nadzoru finansowego.

Lechia Gdańsk bez licencji na grę w Ekstraklasie

Mimo to klub nadal miał problemy z długami, co nie podobało się Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który w piątek po południu ogłosił, że licencja m.in. Lechii Gdańsk na sezon 2024/25 zostaje zawieszona. W związku z powyższym Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła: "Zawiesić wyżej wymienionym klubom licencję na rozgrywki w sezonie 2024/2025; Nałożyć na powyższe kluby zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem rejestracji wszystkich nowych zawodników" - dodano w komunikacie.

Reakcja klubu na zawieszenie

Jakiś czas po wydaniu tego komunikatu Lechia Gdańsk opublikowała odpowiedź. "Po zapoznaniu się z dzisiejszą decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN Lechia Gdańsk informuje, że pracuje nad rozliczeniem należności zgodnie z wymogami i z przyjętym harmonogramem spłat" - napisano.

"Tak, jak to miało miejsce wcześniej, klub znajdzie rozwiązania, które umożliwią uregulowanie zaległości, co przywróci mu prawo do gry w Ekstraklasie i pozwoli na kontynuację występów w drugiej części sezonu" - czytamy.

Ile wynosi dług Lechii Gdańsk? Co jeśli klub nie da rady go spłacić?

Nowe informacje nt. sytuacji klubu podał serwis meczyki.pl. "Lechia w teorii może odwołać się od tej decyzji w ciągu pięciu dni, ale w praktyce ważniejsze jest po prostu uregulowanie długów do startu ligi. Ile? Według naszych informacji jest to ok. 3 miliony złotych" - czytamy.

Oznacza to, że jeśli gdańszczanie uregulują wszystkie należności, drużyna będzie mogła wystartować w lidze. Co jeżeli Lechia nie da rady wszystkiego spłacić? "Jeśli ta kwota zostanie uregulowana, Lechia wystartuje w lidze. Jeśli nie, klub będzie karany walkowerem - trzeci walkower oznacza wycofanie z rozgrywek" - czytamy.

PZPN dał klubowi trochę czasu na uzbieranie brakującej sumy pieniędzy. PKO BP Ekstraklasa wraca na przełomie stycznia i lutego, a Lechia Gdańsk swój mecz rozegra 1 lutego z Motorem Lublin. Kolejny 8 lutego (Lech) oraz 15 lutego (Zagłębie).