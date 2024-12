Mistrz olimpijski zobaczył, co zrobili Polacy i nie wytrzymał. Tych słów już nie cofnie

Norweg Andreas Stjernen typuje, że do drugiej serii konkursu otwierającego 73. Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie wejdzie co najmniej jeden Polak, który wygra swoją parę w systemie KO. Mistrz olimpijski w drużynie z igrzysk w Pjongczangu myśli o Piotrze Żyle i niestety nie ma wątpliwości, że pojedynki z Andreasem Wellingerem i Karlem Geigerem przegrają Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Jednak widzi dla nich okazję na wejście do finałowej rundy. - Lucky loser? To pewna szansa dla obu Polaków walczących z Niemcami - uważa ekspert norweskiego oddziału Viaplay.

3 Screen Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl